Ele subornou enfermeira por pizza e hoje conscientiza sobre diabetes

Já tem alguns anos que o administrador de empresas José Rubens de Oliveira, 79, não se apresenta pelo nome. Morador do bairro da Mooca, em São Paulo, ele prefere o apelido carinhoso que ganhou dos seguidores: Rubão Diabético.

A doença, que por muitos anos foi negligenciada por ele, se tornou motivo de orgulho a partir do momento em que Rubão percebeu que era capaz de influenciar pessoas a aderirem ao tratamento e adotar hábitos de vida saudáveis.

A VivaBem, ele e a filha, Priscila Oliveira, 42, contam a trajetória de Rubão com a doença.

O diagnóstico

"Ele recebeu o diagnóstico em 1991, meses após o falecimento da minha avó, que era diabética. Nessa época, ele era obeso", explica Priscila Oliveira, 42, filha de Rubão.

Rubão foi homenageado com uma pintura, usando uma camisa do Juventus, seu time do coração Imagem: Arquivo pessoal

Rubão sempre gostou de comer, mas nunca se atentou à quantidade ou à qualidade da alimentação. E essa sempre foi uma preocupação de Priscila e da mãe, Helena, que já se alertavam para o histórico da família com diabetes tipo 2.

Em uma das consultas, os médicos o classificaram como pré-diabético. A orientação foi pela mudança de hábitos, prontamente incentivada pela esposa e a filha. "Além de uma dieta, o médico sugeriu que ele se servisse com prato e talher de sobremesa."

Durante um mês, ele fez isso certinho. Ou melhor, a gente imaginava que ele estava fazendo certinho. Minha mãe o levou em uma lanchonete que eles sempre frequentavam e o garçom dedurou: 'Rubão vem aqui todo dia e come dois x-salada'.

Priscila Oliveira

Depois do diagnóstico de diabetes, o médico tentou controlar a glicemia de Rubens apenas com dieta, sem uso de medicamento. E deu certo. Rubão estava assustado com a morte recente da mãe e seguiu a nova alimentação à risca.

Da negligência ao susto

Eles contam que, naquela época, o controle da doença era feito por meio do exame de urina. Não existia a praticidade do medidor de glicose com furinho na ponta do dedo, como hoje —teste que pode ser feito em casa e é controlado pelo próprio paciente.

Rubão infartou e só depois levou diabetes a sério Imagem: Arquivo pessoal

Quando chegou o momento de repetir os exames, a surpresa: estava tudo bem. O resultado positivo, em vez de motivá-lo a continuar adotando hábitos saudáveis, o fez acreditar que estava curado —mesmo sabendo que diabetes não tem cura.

Achando que era mais esperto que os médicos, ele passou a aplicar um pequeno golpe. No dia a dia, Rubão não se cuidava. Quando tinha exame marcado, segurava a alimentação por alguns dias e adotava a dieta. Segundo os exames, estava tudo bem.

Foram dez anos levando assim. Até que, em 2002, após um pico glicêmico, Rubão infartou. "Um acidente de percurso", brinca ele.

Ainda na UTI, ele tentou subornar uma enfermeira para comer um pedaço de pizza. "Ele começou uma rebelião, elegeram ele 'presidente da UTI'", completa Priscila.

Mesmo com as brincadeiras, o susto não deixou de ser grande —ainda maior que o próprio diagnóstico, anos antes. Quando saiu do hospital, Priscila tomou o cuidado do pai para si. Desde então, Rubão chama a filha de general.

Ela cobra dele até mesmo a medição da glicemia, que deve ser feita todos os dias pela manhã, e controla a alimentação.

Vivendo bem com a doença

Rubão emagreceu e, mesmo a contragosto, faz dieta até hoje. Com o passar do tempo, o médico até liberou —para a alegria dele— alguns docinhos. Sempre com moderação.

Depois do infarto, fomos encontrando formas de lidar. No começo, mais radical, estávamos assustados. Aos poucos, fomos vendo o que ele pode, os horários. Hoje ele pode comer paçoca, é enlouquecido pelo doce.

Priscila Oliveira

Rubão não pode comer a quantidade que quer —por ele, em vez de uma paçoca, comeria um saco inteiro. Mas pode comer de tudo.

E o que era um grande problema virou uma diversão em família. É da personalidade dele ser um homem brincalhão, que gosta de aprontar. Sempre foi assim, segundo Priscila.

Ele sempre faz peraltices. Chega a pegar um doce, mesmo que ele não queira, só para me ver irritada. Ele faz de propósito.

Priscila Oliveira

Rubão Diabético

A ideia de compartilhar a rotina com a doença nas redes sociais veio em 2019. Embora ela soubesse que as histórias do pai eram engraçadas, imaginava que só fariam sucesso entre conhecidos. Até que ela enlouqueceu ao saber que Rubão tinha comido fast-food duas vezes no mesmo dia.

Eu falei: 'pai, você não tem jeito, é muito cara de pau, tem de comprar um frasco de óleo de peroba'. Quando cheguei no trabalho, ele me mandou uma foto com um frasco de óleo de peroba e disse: 'pronto, comprei, agora posso comer o que quiser'

Priscila Oliveira

"Comentei isso no escritório e minha assistente falou que se eu não criasse um Instagram para ele, ela mesma iria criar. E aí eu criei", completa. "Ele fica maravilhado quando chega nos lugares e é reconhecido."

Ela garante que o que aparece nas redes sociais, onde pai e filha somam mais de 310 mil seguidores no total, é apenas um recorte. "Ele comendo um prato de salada não é engraçado. Então, os vídeos que a gente posta são dos excessos —duas, três vezes por semana. Ele comeu um monte de coisa saudável neste meio tempo."

Educando pelo exemplo

Apesar de peralta, Rubão sabe da responsabilidade que tem ao falar da diabetes para outros pacientes. "A gente sente que ele teve uma preocupação de se cuidar um pouco mais", completa a filha. Nos eventos sobre diabetes, ele leva paçoca para os convidados.

Juntos, eles somam mais de 310 mil seguidores no Instagram e TikTok Imagem: Arquivo pessoal

O carinho é recíproco: os seguidores que o acompanham também se sentem um pouco responsáveis por ele e, quando encontram Rubão comendo pelas ruas, mandam mensagem para Priscila.

Muitas mães de crianças com diabetes me falam que os filhos deixaram de ter medo da doença, porque o 'vovô Rubão' tem diabetes, consegue comer de tudo e está ótimo.

Priscila Oliveira

"No diabetes tipo 1, você não tem escolha, é uma condição genética. O tipo 2, embora tenha variantes, está relacionado a hábitos de vida. As pessoas se sentem culpadas de ter a doença, então não querem falar", acredita Priscila. Já o pai, bate no peito.

Para a nossa família, amor sempre rimou com humor. É a forma como a gente sempre sai de tudo. Ele fala feliz que é diabético e está bem, com quase 80 anos.

Priscila Oliveira

O que é diabetes

O diabetes mellitus é uma doença do metabolismo que tem como principal característica o excesso de glicose no sangue. A glicose é um tipo de açúcar, produzido a partir dos alimentos que a gente ingere, e nossa principal fonte de energia.

Em geral, existem dois tipos de diabetes. No tipo 1, o organismo deixa de produzir insulina, o hormônio que leva a glicose para dentro das células, para que o açúcar seja usado como combustível. Já no tipo 2, o organismo não produz quantidade suficiente de insulina ou não consegue empregar o hormônio produzido de forma adequada.

Quais os sintomas mais comuns? Sede excessiva, fome excessiva, aumento da frequência urinária, infecções frequentes (como de bexiga ou pele), fadiga, visão turva, perda de sensibilidade ou formigamento nos pés ou nas mãos, feridas que demoram muito para cicatrizar e perda de peso sem razão aparente.

Quais os fatores de risco? Não se sabe com certeza quais os fatores de risco para desenvolver o diabetes tipo 1, mas a genética exerce um papel importante. No diabetes tipo 2, a genética também está envolvida, mas existem fatores de risco relativos ao estilo de vida que são evitáveis: pressão alta, colesterol e triglicérides elevados, sobrepeso e obesidade.

E o tratamento? O paciente precisa ser tratado por uma equipe multidisciplinar, com endocrinologista, nutricionista, profisisonal de educação física, psicólogo e outros especialistas. As injeções de insulina são indispensáveis no tipo 1 e necessárias para alguns pacientes com o tipo 2.