Topo

Notícias

OPINIÃO

Eduardo quer home office. E Lula tem reciprocidade na manga contra sanções

Eduardo Bolsonaro quer dar expediente remoto desde os EUA; para Josias de Souza, Câmara se avilta ao não puni-lo por abandono de trabalho - Mandel Ngan/AFP - 24/2/2024
Eduardo Bolsonaro quer dar expediente remoto desde os EUA; para Josias de Souza, Câmara se avilta ao não puni-lo por abandono de trabalho Imagem: Mandel Ngan/AFP - 24/2/2024
Roger Modkovski
do UOL

Do UOL

29/08/2025 18h26

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), sediado nos EUA, disse ter pedido à Câmara para exercer seu mandato remotamente naquele país —onde tem atuado junto a autoridades locais para impor tarifas e sanções contra empresas e cidadãos brasileiros.

Logo foi informado que essa situação não está nem remotamente prevista na Constituição ou nos regulamentos internos da Câmara, que impõem aos deputados trabalho presencial e com controle de presença.

A favor de seu pleito, Eduardo chegou a argumentar que, na pandemia da covid-19, a Câmara permitiu o trabalho remoto. Para o colunista Leonardo Sakamoto, Eduardo ousou ao equiparar sua situação, voluntária, às dos 710 mil mortos pelo coronavírus no Brasil durante o governo de seu pai, Jair Bolsonaro.

Josias de Souza critica a leniência da Câmara diante da prolongada ausência de Eduardo. Segundo Josias, se trabalhasse num botequim, o deputado já teria sido dispensado por justa causa.

Enquanto isso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva iniciou o processo para aplicar a Lei de Reciprocidade de tarifas com os EUA. Amanda Klein relata que essa decisão —que coincide com o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e com a possibilidade de mais sanções de Trump em caso de condenação do réu por golpe de Estado— é uma medida preventiva para, se necessário, a qualquer momento, dar uma resposta aos EUA.

Leonardo Sakamoto: Para Eduardo Bolsonaro, sua situação é pior do que 710 mil mortes por covid

Leonardo Sakamoto: Anistia teria passado se bolsonarismo fosse esperto como o centrão

Josias de Souza: Num botequim, Eduardo já teria sido dispensado por justa causa

Amanda Klein: Pedido para Lei de Reciprocidade coincide com julgamento de Bolsonaro

Outros olhares

Leonardo Sakamoto
Quem defende que sonegador é herói também vai chamar o PCC de mito? Leia mais

Raul Juste Lores
O mito dos arranha-céus icônicos vai causar muito estrago pelo Brasil Leia mais

Cristina Fibe
'O Professor e os Meninos': abuso em escola não é exceção. Onde erramos? Leia mais

Luciana Bugni
O papo de Raquel e Afonso em 'Vale Tudo' e a importância de contar histórias Leia mais

Tony Marlon
Quantas vezes alguém se recusou a te chamar pelo seu nome? Leia mais

André Santana
Racismo digital é ignorado no debate sobre segurança infantil na internet Leia mais

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do UOL

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Rússia e China se opõem a sanções "discriminatórias" no comércio global, diz Putin

Norris domina o dia de treinos livres nos Países Baixos; Alonso fica em segundo

Trump promete que manterá tarifas "com ajuda da Suprema Corte"

Trump diz que tarifas "ainda estão vigentes" após decisão de tribunal de apelação

'PCC consegue entrar no mercado legal e afeta Faria Lima', diz advogado

Wall Street fecha em baixa antes de fim de semana prolongado nos EUA

Valencia vence Getafe (3-0) pela 3ª rodada do Espanhol

Líder opositor deixa a prisão na Bolívia após três anos

St Pauli vence dérbi contra o Hamburgo (2-0) pela 2ª rodada da Bundesliga

Agricultura: México abre mercado para farinhas bovina e suína do Brasil

Maioria das tarifas de Trump não é legal, decide tribunal de recursos dos EUA