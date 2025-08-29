Eduardo diz a site que família Bolsonaro pode deixar PL se Tarcísio entrar

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) afirmou, em entrevista ao site Metrópoles, que sua família pode deixar o PL caso o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), se filie ao partido. Eduardo disse acreditar que há um processo para "apagar" os Bolsonaro do cenário político.

Ainda na entrevista, o deputado afirmou que o Brasil deveria deixar uma comitiva nos Estados Unidos, à espera de uma agenda com o governo americano para negociar o tarifaço de Donald Trump contra o país. Foi Eduardo quem articulou, junto com Paulo Figueiredo, neto do ditador João Figueiredo, a imposição dessas tarifas. ao Brasil.

O deputado também criticou a divulgação de conversas dele com o pai, Jair Bolsonaro (PL), pela Polícia Federal. Em uma delas, ele aparece xingando o ex-presidente.

Saída do PL

Eduardo disse que a família Bolsonaro cogita sair do partido, caso Tarcísio se filie. O governador de São Paulo está atualmente no Republicanos, mas o próprio presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, já disse publicamente que Tarcísio ingressaria na sigla.

A declaração do deputado vem em meio a críticas dos filhos de Bolsonaro à atuação de Tarcísio e de outros governadores da direita contra o tarifaço de Trump. O deputado, no entanto, fez alguns elogios ao governador.

De fato, é algo que a gente pensa (sair do PL, se Tarcísio se filiar). Porque, da maneira que as coisas estão caminhando, existe um direcionamento para apagar a família Bolsonaro do cenário político. É o Bolsonaro preso, censurado; os filhos sem poder concorrer. A continuar nessa batida, vão me colocar centenas de anos de cadeia para não poder voltar ao Brasil, e o máximo que vamos conseguir vai ser alguém da família virar senador ou deputado. Mas totalmente fora do jogo.

Por exemplo, o Tarcísio. Se ele for eleito (presidente), fica difícil ter uma participação nossa (no governo). Qual é o secretário bolsonarista que existe no governo Tarcísio? Não tem. Mas tem pessoas ali que são ligadas ao PSOL. Eu tentei colocar o secretário de Cultura (no governo de São Paulo). O nome não foi aceito, e foi colocada uma pessoa que já foi secretária de cultura do governo de Fernando Haddad (PT). Falei da Laís Vita, que já fez doações para o PSOL. O marido dela, acho que separou agora, já trabalhou com o (ex-deputado) Marcelo Freixo.

Vocês imaginam só: a gente votar num presidente para representar a direita, e ele nomeia como ministra da Cultura uma pessoa que era ministra do governo Lula. Não estou criticando o Tarcísio. É uma pessoa de caráter íntegro, que não está metida em corrupção, um excelente gestor. Mas eu acredito que exista espaço para você tentar uma candidatura à direita.

Eduardo Bolsonaro

Vazamento de diálogos pela PF

Eduardo afirmou não ver motivo para o vazamento das conversas entre ele e o pai, obtidas pela Polícia Federal. Em uma delas, o deputado diz para Bolsonaro: "vtnc [vai tomar no c*] SEU INGRATO DO CARALHO".

Eduardo criticou a PF, que chamou de "aparelho de Estado político" e afirmou que as conversas foram vazadas para criar "cortina de fumaça".

São conversas pessoais de pai para filho, que foram vazadas pela Polícia Federal. Eu não vejo motivo nenhum para expor esse tipo de coisa. Ali tem eu conversando com o meu pai de uma maneira não muito educada. Não é o meu perfil, normalmente eu trato meu pai até por 'senhor'. Mas, naquele momento, como dois homens que nós somos —e entre nós não tem frescura—, eu estava dando uma sacolejada nele. Utilizei algumas palavras duras. Não gostaria que isso viesse a público.

Mas a Polícia Federal, como é um aparelho de Estado político, vazou de propósito para criar constrangimento e uma cortina de fumaça naquilo que interessa.

Comissão do Brasil à disposição de Trump

Articulador das sanções do presidente americano Donald Trump contra o Brasil, Eduardo defendeu que o governo brasileiro deixe uma comitiva nos EUA aguardando uma agenda com a administração Trump para negociar o tarifaço.

Vou dar o exemplo de um país que conseguiu resolver a questão tarifária: o Japão. O Japão montou uma comitiva, enviou para a capital americana e ficou à espera de agenda. E não como o Lula, que fica pensando 'ah, será que o Trump vai puxar minha orelha?'.

Isso é algo muito pequeno perto da responsabilidade daqueles que pretendem representar a população brasileira. Será que não dá pra deixar uma delegação brasileira disponível 24 horas em Washington DC?