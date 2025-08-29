Eduardo Bolsonaro pede para exercer mandato nos EUA, mas lei não permite

O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) disse ontem ter protocolado um ofício na Câmara para exercer seu mandato à distância. Entretanto, a reivindicação não está prevista na Constituição ou nos regimentos internos do Congresso.

O que aconteceu

Constituição diz expressamente que as sessões do Congresso acontecem presencialmente em Brasília. Segundo a Carta Magna, o parlamentar que faltar a um terço das sessões ordinárias perde o mandato. A exceção é em caso de licenças ou em missões autorizadas pela Câmara, o que não é o caso de Eduardo.

"Não existe mandato a distância", já disse Hugo Motta (Republicanos-PB), em mais de uma ocasião. "Não há previsão regimental do exercício do mandato a distância, e o deputado Eduardo Bolsonaro, quando tomou a decisão de ir para os Estados Unidos cumprir o papel que ele acha correto, sabia que era incompatível o exercício parlamentar", declarou o presidente da Câmara, em entrevista à GloboNews há duas semanas. O UOL entrou em contato com Motta perguntando se ele recebeu o ofício e se há previsão de data para a resposta e aguarda um posicionamento.

No ofício à Câmara, Eduardo argumenta que não está faltando às sessões porque quer, mas por suposta perseguição política. O deputado está nos Estados Unidos desde o início deste ano, onde articula por sanções contra autoridades brasileiras e à economia do país para pressionar pela anistia aos envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro —o que incluiria o pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que é réu no STF.

Em março, o deputado pediu uma licença de 122 dias, tempo máximo de afastamento previsto pela Câmara. Este prazo, no entanto, se encerrou em 20 de julho —desde então, o deputado vem acumulando ausências.

"A Constituição é cristalina", disse Antonio Carlos de Freitas Jr., doutor em direito Constitucional pela USP. "O pedido do deputado Eduardo Bolsonaro de continuar nos Estados Unidos e ainda assim manter o mandato ativo não é um direito, é a tentativa de criar um privilégio sem respaldo constitucional."

Comparação com a pandemia

Outro argumento citado por Eduardo é que, durante a pandemia de covid, os parlamentares puderam participar das sessões de forma remota. Apesar dos 700 mil brasileiros mortos pela doença, para o parlamentar, o risco para os deputados é maior agora, por "perseguição política". A Avico (Associação de Vítimas e Familiares de Vítimas da Covid-19) repudiou a fala.

O professor de direito da Faculdade Eseg Leonardo Quintiliano apontou que, desde o fim da pandemia, a votação remota só acontece em casos específicos. Uma delas é a edição de um ato da Presidência da Câmara autorizando o trabalho a distância durante períodos pré-determinados, como o então presidente da Casa Arthur Lira (PP-AL) assinou durante as eleições de 2022. Outro caso é para as deputadas gestantes, que têm esse direito por 180 dias.

Uma eventual autorização para Eduardo trabalhar remotamente até o fim do mandato só seria possível por uma mudança na lei, avaliou Quintiliano. No entanto, mesmo se uma alteração nesse sentido fosse aprovada, poderia ser derrubada por contrariar a Constituição.

Para o especialista Antonio Carlos, uma eventual mudança seria um desserviço à democracia. "Seria colocar a regra da presença física, essencial ao mandato popular, em segundo plano diante de conveniências individuais."

Eduardo não está recebendo salário da Câmara

STF bloqueou salário de Eduardo em julho. O ministro Alexandre de Moraes determinou o bloqueio das contas bancárias e do salário que Eduardo recebe da Câmara como parte da investigação por tentativa de interferência no julgamento da trama golpista.

A Câmara confirmou que recebeu a decisão em 24 de julho, e que "os valores serão retidos, conforme a determinação recebida". Na semana passada, a Polícia Federal indiciou Jair e Eduardo Bolsonaro por suspeita de coação no curso do processo e tentativa de abolição do Estado democrático de Direito.