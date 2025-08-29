Associação vê 'afronta' em uso da pandemia em pedido de Eduardo Bolsonaro

Familiares de mortos pela covid-19 afirmaram que o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) "afronta a memória" de vítimas e parentes do coronavírus. Ele citou a pandemia no pedido que enviou à Câmara para exercer o mandato nos Estados Unidos.

O que aconteceu

Associação disse não aceitar que deputado use a memória das vítimas em "benefício pessoal". "Não aceitamos que toquem em nossas memórias da forma como está sendo tocada agora", afirmou Rosângela Silva, presidente da Avico (Associação das Vítimas e Familiares de Vítimas da Covid-19), em nota enviada ao UOL.

A Avico afirmou que a pandemia não pode "servir de apoio" para que Eduardo atue para "prejudicar a nação" no exterior. O deputado vive nos Estados Unidos desde o início do ano, onde articula sanções contra autoridades e a economia brasileiras para pressionar por anistia aos envolvidos nos ataques golpistas de 8 de Janeiro — o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), pai dele, seria beneficiado.

Eduardo citou o trabalho remoto durante a pandemia da covid-19 como justificativa para o pedido de exercer o mandato nos EUA. "A Câmara dos Deputados já criou precedentes claros para a participação remota de parlamentares durante a pandemia de covid-19, preservando a continuidade dos trabalhos em circunstâncias excepcionais", escreveu ele no pedido enviado ao presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB). Contudo, o Congresso não vive, neste momento, circunstâncias excepcionais.

Apesar dos mais de 700 mil óbitos pela covid no país, Eduardo afirmou que "as condições atuais são muito mais graves" que as do período da pandemia. "O risco de um parlamentar brasileiro ser alvo de perseguição política hoje é incomparavelmente maior do que o risco de adoecer gravemente durante a pandemia", pontuou.

A Avico pediu "bom senso" da Câmara na análise do pedido de Eduardo. "Não é possível, por parte do parlamento ou da presidência da Câmara Federal, aceitar que algo tão sensível como a pandemia sirva de apoio para garantir ao sr. Deputado o direito de continuar no seu cargo, mesmo esse estando fora do país por livre escolha em uma escalada direcionada a prejudicar a nação", diz outro trecho da nota.

A pandemia de covid-19 continua em nosso radar. Não é um assunto no retrovisor da história. Não aceitamos que toquem em nossas memórias da forma como está sendo tocada agora.

O deputado negou por todo tempo a emergência sanitária que foi a pandemia e seus desdobramentos. Não aceitamos que agora, em benefício pessoal, o mesmo venha se valer daquilo que foi a dor de milhares de brasileiros e ocasionou 700 mil mortes, utilizando-a em benefício pessoal apenas para se manter em seu cargo enquanto parlamentar.

Avico, em nota enviada ao UOL

Pedido de Eduardo não tem respaldo jurídico

Hugo Motta já disse em mais de uma ocasião que "não existe mandato à distância". "Não há previsão regimental do exercício do mandato à distância, e o deputado Eduardo Bolsonaro, quando tomou a decisão de ir para os Estados Unidos cumprir o papel que ele acha correto, ele sabia que era incompatível o exercício parlamentar", disse ele em entrevista mais cedo neste mês.

A fala do presidente da Câmara está respaldada na lei. A Constituição diz expressamente que as sessões do Congresso acontecem presencialmente em Brasília, e que o parlamentar que faltar a um terço das sessões ordinárias perde o mandato. A exceção é em caso de licenças ou em missões autorizadas pela Câmara, o que não é o caso de Eduardo.

Em março, o deputado pediu uma licença de 122 dias, tempo máximo de afastamento previsto pela Câmara. Este prazo, no entanto, se encerrou em 20 de julho —desde então, o deputado vem acumulando ausências.