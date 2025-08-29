Duplas de Bia Haddad e Fernando Romboli avançam de fase no US Open

O tênis brasileiro teve duas vitórias nesta sexta-feira (29) pelo US Open, um dos quatro principais torneios do circuito mundial - os chamados Grand Slams. A paulista Beatriz Haddad Maia (foto) avançou à segunda rodada nas duplas femininas, enquanto o carioca Fernando Romboli avançou nas duplas masculinas ao superar a parceria do gaúcho Marcelo Demoliner.

A parceria de Bia com a alemã Laura Siegmund venceu a da norte-americana Caty McNally com a australiana Maria Joint por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/1, em uma hora e 28 minutos. Na segunda rodada, elas terão pela frente a ucraniana Marta Kostyuk e a romena Elena Ruse, em dia e horário a serem confirmados.

Sábado agitado

No masculino, Romboli e o australiano John-Patrick Smith precisaram de uma hora e oito minutos para superarem Demoliner e o cazaque Alexander Bublik por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/2. O próximo compromisso deles será contra os indianos Vijay Prashanth e Anirudh Chandrasekar. A partida ainda será agendada.

O sábado (30) será movimentado para os tenistas brasileiros na competição disputada em Nova York, nos Estados Unidos. Na terceira rodada do torneio de simples feminino, Bia terá pela frente a grega Maria Sakkari, no segundo jogo da sessão noturna da quadra Louis Armstrong, que começa às 20h (horário de Brasília) com o duelo entre o alemão Alexander Zverev e o canadense Félix Auger-Aliassime.

A paulista tem vantagem nos confrontos, vencendo a rival nas quatro partidas em que se enfrentaram.

A organização do US Open ainda não divulgou os horários dos jogos de duplas, mas a programação do dia prevê a sequência da primeira rodada do torneio masculino, além da segunda rodada do feminino.

Entre os homens, a parceria do mineiro Marcelo Melo com o gaúcho Rafael Matos encara o croata Ivan Dodig e o britânico Jamie Murray. O gaúcho Orlando Luz, que joga ao lado do francês Albano Olivetti, estreia contra o também francês Adrian Mannarino e o finlandês Emil Ruusuvuori.

Nas duplas femininas, a paulista Luísa Stefani e a húngara Tímea Babos enfrentam as norte-americanas Iva Jovic e Clervie Ngounoue.

Já a carioca Íngrid Martins, que atua com Quinn Gleason, dos Estados Unidos, mede forças com a canadense Gabriela Dabrowski e a neozelandesa Erin Routliffe.