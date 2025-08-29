Djokovic vence Norrie e volta às oitavas do US Open

Topo

Com um de seus saques mais precisos, o sérvio Novak Djokovic derrotou o britânico Cameron Norrie na noite desta sexta-feira (29), garantindo assim seu retorno às oitavas de final do US Open. 

'Djoko', sétimo colocado no ranking da ATP, derrotou Norrie (35º) por 6-4, 6-7 (4/7), 6-2 e 6-3 após duas horas e 47 minutos. 

O gigante dos Balcãs, aos 38 anos, é o jogador mais velho a chegar às oitavas de final do Grand Slam de Nova York desde o americano Jimmy Connors, em 1991. 

Nesta sexta-feira, contra um adversário oito anos mais jovem, ele superou vários tipos de perigo graças a um saque arrasador que lhe rendeu 18 aces, igualando seu recorde no torneio. 

O sérvio precisou receber atendimento entre o primeiro e o segundo sets por aparentes problemas na região lombar e também ficou ameaçado quando Norrie venceu o segundo set no tiebreak. 

A reação de 'Nole' no terceiro set foi devastadora, e ele se mostrou fisicamente superior a Norrie, a quem derrotou em todas as sete partidas em que se enfrentaram. 

Djokovic continua avançando rumo ao seu tão sonhado 25º título de Grand Slam, o que seria um recorde absoluto entre homens e mulheres. 

Na próxima fase ele vai jogar contra o alemão Jan-Lennard Struff (nº 144 do ranking da ATP), a quem derrotou em todas as sete partidas em que se enfrentaram.

