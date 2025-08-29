Topo

Notícias

Dino proíbe novos alunos em faculdade municipal que atue fora de sua cidade

O ministro do STF Flávio Dino - Antonio Augusto - 26.mar.2025/STF
O ministro do STF Flávio Dino Imagem: Antonio Augusto - 26.mar.2025/STF

O ministro Flávio Dino, do STF (Supremo Tribunal Federal), proibiu, de forma liminar, a matrícula de novos alunos em faculdades municipais que atuam fora de suas próprias cidades.

O que aconteceu

Dino determinou a suspensão da matrícula de novos estudantes nas instituições que atuam fora dos limites do município sede. A ação foi protocolada pela Amies (Associação dos Mantenedores Independentes Educadores do Ensino Superior), que pede que o STF reconheça que instituições de ensino superior municipais não podem atuar fora dos limites territoriais nem cobrar pelos cursos oferecidos.

Relacionadas

PGR se manifesta contra ter agentes da PF dentro da casa de Bolsonaro

Bolsonaro usa chapéu do 'viking do Capitólio' em capa; quem é o americano?

Mais de 3.500 se inscrevem para assistir ao julgamento de Bolsonaro no STF

Amies questionou prefeituras por criarem ou autorizarem cursos de saúde, com cobrança de mensalidades, fora dos limites do município. A associação afirma que essas instituições não podem atuar fora dos limites territoriais e nem podem cobrar pelos cursos oferecidos.

Criação, autorização e reconhecimento dessas instituições violam o regramento federal, segundo a entidade. Essa prática, de acordo com a Amies, viola a legislação federal, já que os cursos —especialmente os de medicina—, mantidos com recursos municipais, são oferecidos fora da sede, sem justificativa de interesse dos contribuintes e eleitores do município de origem.

Universidades de São Paulo e Goiás são citadas pela associação. São elas: a Universidade de Taubaté (SP), o Centro Universitário de Mineiros (GO) e a Universidade de Rio Verde (GO). Segundo a entidade, as instituições expandiram seus campi para outros municípios —inclusive em outro estado— e passaram a cobrar mensalidades.

Ministério e prefeituras devem se manifestar em até dez dias. O ministro pediu, ainda, para que o Ministério da Educação e os conselhos de educação de São Paulo e Goiás e as prefeituras de Taubaté (SP), Mineiros (GO) e Rio Verde (GO) cedam informações sobre as instituições.

O UOL tenta contato com as universidades citadas nominalmente na ação. O espaço segue aberto para manifestação.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

AtlasIntel: Pacheco e Nikolas lideram disputa pelo governo de MG; Lula e Zema têm rejeição

Moraes não foi condenado nos EUA; porta-voz comentava Lei Magnitsky

Dino proíbe novos alunos em faculdade municipal que atue fora de sua cidade

É falso que Trump tenha dito que vai acionar a Interpol contra Moraes

Venezuela celebra novos alistamentos frente à 'agressão' dos EUA

PCC: 'CVM fraca e punição desigual favorecem crimes', diz professor da UERJ

Xavi Simons deixa RB Leipzig e assina com Tottenham

Alemã filmada enquanto corria tenta mudar lei sobre assédio

Oferta europeia de adiar as sanções ao Irã "continua sobre a mesa"

Eduardo diz a site que família Bolsonaro pode deixar PL se Tarcísio entrar

O que mudou na União Europeia dez anos depois da crise dos refugiados