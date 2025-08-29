Topo

Deputado escocês é acusado de esconder câmera no banheiro do parlamento

Colin Smyth já enfrenta outra acusação por posse de imagens indecentes - Reprodução/Youtube Scottish Parliament
Colin Smyth já enfrenta outra acusação por posse de imagens indecentes Imagem: Reprodução/Youtube Scottish Parliament
do UOL

Colaboração para o UOL, de Santos

29/08/2025 09h10

O deputado escocês Colin Smyth foi acusado de instalar uma câmera escondida dentro do banheiro do Parlamento.

O que aconteceu

O deputado foi suspenso do partido. Eleito pelo Partido Trabalhista Escocês, Colin Smyth já havia sido suspenso do partido no começo deste mês em meio a uma investigação por possuir "imagens indecentes" de crianças.

Colin Smyth teve seu acesso ao Parlamento revogado. Em um comunicado, a equipe de segurança informou que o passe de acesso do deputado ao prédio foi cancelado ontem devido às acusações.

A nova acusação veio à tona na noite de ontem. O caso foi revelado pelo jornal The Daily Record e confirmado por outras mídias locais.

Smyth vai passar por audiência. Ele será ouvido em uma corte criminal pelo caso de posse de imagens indecentes de crianças, pelo qual chegou a ser detido no começo do mês, e posteriormente responderá também pela acusação relacionada à câmera no banheiro.

Momento estressante. Após sua detenção pela primeira acusação, Smyth divulgou um pronunciamento no qual dizia que "esses eventos foram um choque e este é um momento profundamente estressante." Ele ainda não se manifestou sobre as novas alegações.

Contas do deputado estão desativadas. As contas de Colin Smyth nas redes sociais estão desativadas, assim como seu site.

Porta-voz do Partido Trabalhista ressaltou que Colin Smyth é um deputado independente. "Ações rápidas foram tomadas após tomarmos conhecimento dessas graves alegações. Colin Smyth, MSP, é um parlamentar independente", afirmou. "Não podemos comentar mais sobre esses acontecimentos profundamente preocupantes enquanto os processos judiciais estiverem em andamento", completou.

Smyth está em seu segundo mandato. Ele foi inicialmente eleito para o Parlamento escocês em 2016 e reeleito em 2021.

