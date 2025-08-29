Denúncias de estupros caem 3,1% no estado de SP no mês de julho

No mês de julho, as Delegacias de Defesa da Mulher registraram uma queda de 3,1%no número de denúncias de estupro em todo o estado de São Paulo, em comparação ao mesmo mês do ano passado. Segundo balanço mensal divulgado nesta sexta-feira (29) pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o estado contabilizou 1.131 ocorrências de estupro em julho.

A queda mais significativa ocorreu nas cidades da região metropolitana de São Paulo, onde foram registradas 220 ocorrências em julho, valor 8,3% inferior aos 240 casos que foram denunciados no ano passado. Já na capital paulista a queda foi de 5,2%, com 218 ocorrências registradas.

Segundo a secretaria, entre janeiro e julho deste ano, as 142 delegacias especializadas em defesa da mulher do estado receberam 8.385 denúncias de estupros, aumento de 1,3% em relação ao mesmo período de 2024.

Também houve aumento no número de feminicídios, que passaram de 133 casos entre janeiro e julho do ano passado para 151 neste ano. Para a secretaria, no entanto, esse aumento está relacionado à maior tipificação e classificação correta dos casos como feminicídio.

"Ainda há muito a fazer contra esse crime, por isso continuamos fortalecendo a rede de proteção para encorajar as vítimas a denunciarem os agressores", disse a delegada Adriana Liporoni, coordenadora das Delegacias de Defesa da Mulher.

De acordo com a Secretaria de Segurança, a denúncia é fundamental para se quebrar o ciclo deste tipo de violência e para garantir proteção à vítima. Ela também é importante para permitir que o agressor seja responsabilizado e para que a própria pasta possa dimensionar o tamanho desse problema no estado.

"Quando não há registro, os órgãos de segurança não conseguem dimensionar o problema e, consequentemente, reduzir a subnotificação que historicamente marca esse tipo de crime", diz a nota da SSP.

Estatísticas criminais

O mês de julho também apresentou redução no registro de latrocínios, furtos e roubos. Mas houve aumento na contabilização de homicídios dolosos (ou intencionais).

No caso dos homicídios, foram registrados 197 casos em julho deste ano, quatro casos a mais do que no mesmo período do ano passado. No acumulado do ano são 1.438 crimes, o que somou 15 casos a mais no comparativo com 2024.

Por outro lado, houve redução nos latrocínios [roubo seguido de morte], que passaram de 18 casos em julho do ano passado para 15 ocorrências neste ano. Já os casos de roubos em geral passaram de 15.703 notificações em julho de 2024 para 13.750, enquanto os furtos somaram 46.353 ocorrências agora, contra 46.641 no ano passado.