Crescimento econômico da França no 2º tri é confirmado em 0,3%

(Reuters) - A economia da França registrou leve crescimento no segundo trimestre, mostraram os dados finais do INSEE nesta sexta-feira, confirmando a leitura preliminar de expansão de 0,3%.

O resultado ficou em linha com a previsão de 0,3% em uma pesquisa da Reuters com 21 economistas.

As exportações se recuperaram moderadamente com alta de 0,5%, depois de terem caído 1,2% no trimestre anterior, impulsionadas por um forte aumento nas exportações de produtos farmacêuticos, informou o escritório de estatísticas.

O consumo das famílias, tradicional motor do crescimento francês, ficou estável no período após recuo 0,3% no trimestre anterior, uma vez que um aumento nos gastos com alimentos e serviços compensou a queda acentuada nos gastos com energia.

A França está lutando contra um crescimento econômico relativamente lento e um alto déficit orçamentário.

O primeiro-ministro, François Bayrou, quer reduzir o déficit orçamentário de 5,4% do PIB este ano para 4,6% em 2026, visando, em última instância, o limite de 3% de déficit fiscal da União Europeia até 2029.

Um voto de confiança em 8 de setembro testará o governo minoritário de Bayrou em relação aos seus ambiciosos planos de corte orçamentário.

