Cremonese vence Sassuolo e assume liderança do Italiano

O recém-promovido Cremonese assumiu a liderança da Serie A após uma vitória por 3 a 2 sobre o Sassuolo nos acréscimos nesta sexta-feira (29), na abertura da segunda rodada.

No último fim de semana, o modesto time surpreendeu a todos ao derrotar o Milan por 2 a 1 em pleno estádio de San Siro e agora soma seis pontos em duas partidas.

Por enquanto, o Cremonese está à frente dos outros cinco times (Inter de Milão, Como, Juventus, Napoli e Roma) que começaram o campeonato italiano com uma vitória.

Todos esses times jogarão suas partidas entre sábado e domingo. Com isso, a equipe de Cremona tem a garantia de dormir pelo menos nesta sexta-feira na liderança.

O gol da vitória veio nos descontos (90'+3), em um pênalti convertido por Manuel de Luca.

Antes disso, o Cremonese havia aberto uma vantagem de 2 a 0 graças aos gols de Filippo Terracciano (37') e do argentino Franco Vázquez (39'), mas o Sassuolo empatou no segundo tempo com Andrea Pinamonti (63') e Domenico Berardi (73', de pênalti).

A vitória reforça as esperanças do Cremonese, que poderia contar com o veterano atacante inglês Jamie Vardy, que está em negociações com o time, disse uma fonte do clube à AFP.

Em outra partida desta sexta-feira, o Milan visita o Lecce.

O atual campeão Napoli recebe o Cagliari no sábado, enquanto a Inter de Milão joga contra a Udinese no domingo, também em casa.

--- Jogos da 2ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Cremonese - Sassuolo 3 - 2

Lecce - Milan

- Sábado:

(13h30) Bologna - Como

Parma - Atalanta

(15h45) Napoli - Cagliari

Pisa - Roma

- Domingo:

(13h30) Genoa - Juventus

Torino - Fiorentina

(15h45) Inter - Udinese

Lazio - Hellas Verona

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Cremonese 6 2 2 0 0 5 3 2

2. Inter 3 1 1 0 0 5 0 5

3. Como 3 1 1 0 0 2 0 2

. Juventus 3 1 1 0 0 2 0 2

. Napoli 3 1 1 0 0 2 0 2

6. Roma 3 1 1 0 0 1 0 1

7. Atalanta 1 1 0 1 0 1 1 0

. Cagliari 1 1 0 1 0 1 1 0

. Fiorentina 1 1 0 1 0 1 1 0

. Hellas Verona 1 1 0 1 0 1 1 0

. Pisa 1 1 0 1 0 1 1 0

. Udinese 1 1 0 1 0 1 1 0

13. Genoa 1 1 0 1 0 0 0 0

. Lecce 1 1 0 1 0 0 0 0

15. Milan 0 1 0 0 1 1 2 -1

16. Bologna 0 1 0 0 1 0 1 -1

17. Lazio 0 1 0 0 1 0 2 -2

. Parma 0 1 0 0 1 0 2 -2

19. Torino 0 1 0 0 1 0 5 -5

20. Sassuolo 0 2 0 0 2 2 5 -3

