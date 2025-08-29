Topo

Contramedidas sobre tarifaço sempre estiveram sobre a mesa e podem apoiar negociação com EUA, diz secretária de Alckmin

29/08/2025 17h11

BRASÍLIA (Reuters) - A lei que permite a adoção de contramedidas pelo Brasil em resposta ao tarifaço dos Estados Unidos, sempre esteve sobre a mesa e busca acelerar as negociações, disse nesta sexta-feira a Secretária de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Tatiana Prazeres.

Falando em reunião da Câmara Americana de Comércio para o Brasil (Amcham Brasil), Prazeres afirmou que a abertura formal da análise sobre o tema pelo governo busca colocar o Brasil em uma posição diferente da qual está atualmente nas negociações, ressaltando que o processo de análise é longo.

O Ministério das Relações Exteriores acionou a Câmara de Comércio Exterior (Camex) na quinta-feira para analisar a aplicação pelo Brasil da Lei da Reciprocidade Econômica sobre os EUA.

(Por Bernardo Caram)

