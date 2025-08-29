Topo

Notícias

Consumidores da zona do euro mantêm expectativas de inflação, mostra pesquisa do BCE

29/08/2025 08h27

FRANKFURT (Reuters) - Os consumidores da zona do euro mantiveram em julho suas expectativas de inflação em ou acima da meta de 2% do Banco Central Europeu, segundo pesquisa divulgada pelo BCE nesta sexta-feira.

O BCE manteve sua taxa básica de juros em 2% no mês passado e provavelmente fará o mesmo em 11 de setembro, antes de retomar as discussões sobre novos cortes à frente, especialmente se a economia enfraquecer devido às tarifas dos Estados Unidos.

A Pesquisa Mensal de Expectativas do Consumidor do banco central mostrou que a mediana dos entrevistados aponta que a inflação será, em média, de 2,6% nos próximos 12 meses, sem alterações em relação a junho e muito acima das projeções do próprio BCE.

As expectativas de inflação para os próximos três anos subiram de 2,4% em junho para 2,5%, enquanto a projeção para os próximos cinco anos ficou inalterado em 2,1% pelo oitavo mês consecutivo.

O BCE tem como meta uma inflação de 2% em um prazo médio indefinido, que geralmente se acredita ser de cerca de três anos.

(Reportagem de Francesco Canepa)

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Lula diz que Nikolas usou fake News do Pix para defender o crime organizado

Exército de Israel declara cidade de Gaza "zona de combate perigosa" e moradores buscam abrigo em meio a bombardeios

Rússia diz que Macron cruzou linha da decência ao chamar Putin de "ogro"

Trump encerra proteção de segurança para ex-vice-presidente Kamala Harris, diz autoridade da Casa Branca

Como nova norma força fintechs a fechar brechas para o PCC

Rússia tem 100.000 soldados perto de Pokrovsk, cidade-chave no leste da Ucrânia, diz Zelensky

Trump retira proteção do Serviço Secreto a Kamala Harris (Casa Branca)

Primeira-ministra da Tailândia é destituída do cargo por violação ética

Rússia condena iniciativa europeia de reimpor sanções da ONU ao Irã por programa nuclear

Arte urbana brasileira leva cores e raízes ao festival Latinograff em Toulouse

Amanda Klein: 'Megaoperação contra PCC é só a ponta do iceberg'