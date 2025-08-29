Topo

Conab: clima em agosto favoreceu o desenvolvimento das lavoura

29/08/2025 15h46

Nos primeiros 20 dias de agosto, as chuvas seguiram o padrão climatológico no Brasil, mantendo as condições favoráveis para os cultivos no País, segundo novo Boletim de Monitoramento Agrícola (BMA) da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Os maiores acumulados foram registrados nas regiões Norte, leste do Nordeste e Sul. No Centro-Oeste, o clima quente e seco favoreceu a colheita do algodão e do milho safrinha. Na maior parte da região do Sealba (Sergipe, Alagoas e Bahia), a umidade do solo beneficiou feijão e milho da terceira safra.No Sul, boas precipitações, intercaladas com períodos sem chuvas e temperaturas mínimas baixas, favoreceram os cultivos de inverno. Ocorrências pontuais geadas foram registradas, mas não causaram danos significativos ao trigo, que estava em fase vegetativa, segundo a Conab.Nos cultivos de inverno, o Rio Grande do Sul iniciou enchimento de grãos, enquanto o Paraná teve reposição de umidade com chuvas pontuais. Em Santa Catarina, parte das áreas está em florescimento. Apesar de falhas isoladas na germinação, o desempenho geral das lavouras é bom nesse estado.

