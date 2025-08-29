Comer devagar e sem distrações: como esse hábito pode mudar sua vida

Na pressa do cotidiano, é comum que o almoço se resuma a poucos minutos diante do prato. No entanto, essa pressa pode custar caro para a saúde. O organismo precisa de tempo para processar a refeição: o cérebro leva, em média, 15 a 16 minutos para perceber que já recebeu comida suficiente.

Esse processo é regulado pela colecistocinina, hormônio que envia ao cérebro o sinal de saciedade. Quando se come rápido demais, esse "aviso" chega atrasado, e a consequência é simples: a sensação de fome retorna pouco tempo depois.

Por isso, comer devagar, mastigando bem e prestando atenção ao sabor dos alimentos, é fundamental para que o corpo reconheça os sinais de fome e saciedade. Essa atitude também evita exageros à mesa e ajuda a distinguir entre a fome real e a vontade de comer, que muitas vezes surge apenas por hábito ou ansiedade.

Outro aspecto é evitar distrações

Celulares, televisão e computadores roubam a atenção da refeição e comprometem o chamado "mindful eating", a atenção plena ao comer.

Estudos mostram que, quando estamos distraídos, tendemos a consumir mais e até mesmo a perceber o sabor de forma alterada. Por isso, desligar os aparelhos e dedicar alguns minutos exclusivamente ao ato de se alimentar é uma forma de autocuidado.

Além de beneficiar o convívio social, esse intervalo desconectado e focado na maneira de se alimentar, é uma oportunidade também de melhorar a postura e reduzir o estresse do dia a dia. Um ambiente agradável, iluminado e silencioso também contribui para que a refeição seja melhor aproveitada.

Consequências de comer com pressa

As repercussões do comer apressado aparecem tanto a curto quanto a longo prazo. De imediato, há riscos de má digestão, mastigação insuficiente e baixa absorção de nutrientes. Com o tempo, o hábito pode levar a desequilíbrios na percepção de fome e saciedade, aumento do peso corporal, compulsões alimentares e até obesidade, já que o metabolismo passa a favorecer o acúmulo de gordura.

A ciência já mostrou que intervalos reduzidos para as refeições estão associados a escolhas menos saudáveis. Em ambientes como restaurantes por quilo, em que é possível escolher variedade em porções equilibradas, o risco de exagero é menor. Já buffets à vontade e fast-foods, geralmente barulhentos e com poucas opções nutritivas, tendem a estimular excessos.

Uma estratégia simples para evitar comer além do necessário é servir-se apenas uma vez e esperar antes de repetir. Frequentemente, a segunda porção não corresponde a uma necessidade real, mas a um impulso momentâneo.

*Com informações de reportagem publicada em 22/09/2021 e 13/02/2018