CMN libera cooperativas de crédito a captarem DIR por centrais durante safra

Brasília, 29 - O Conselho Monetário Nacional (CMN) permitiu que cooperativas de crédito realizem captações de Depósitos Interfinanceiros Vinculados ao Crédito Rural (DIR) por meio das cooperativas centrais de crédito durante a safra 2025/26, que começou em 1º de julho e se estende até 30 de junho do próximo ano. A autorização consta da resolução 5.245/2025, aprovada pelo colegiado em reunião ordinária realizada na quinta-feira, 28. A resolução entrou em vigor na própria quinta-feira.Na resolução, o Banco Central esclarece que a regra é transitória e aplicável em sistemas cooperativos de crédito organizados em três níveis.Definições sobre procedimentos para prestação de informações por agentes que operam ProagroO CMN também estabeleceu procedimentos para prestação de informações pelos agentes financeiros que operam o Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro) em casos de operações contestadas em processos judiciais. Os procedimentos constam da resolução 5.246, aprovada pelo colegiado na reunião de quinta-feira.O Banco Central definiu que, em processos judiciais relacionados ao Proagro, o órgão poderá determinar aos agentes que prestem informações sobre as operações considerando que as informações devem ser fornecidas em formulário padronizado e no prazo estabelecido na notificação enviada pelo Banco Central. O BC é responsável pela gestão do Proagro.