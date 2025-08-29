Topo

Chefe de Segurança Interna dos EUA demite funcionários da agência de emergências citando falhas de segurança digital

29/08/2025 18h23

WASHINGTON (Reuters) - A secretária do Departamento de Segurança Interna dos EUA (DHS), Kristi Noem, disse nesta sexta-feira que demitiu duas dúzias de integrantes do departamento de TI da Agência Federal de Gerenciamento de Emergências (Fema), citando "falhas cibernéticas maciças".

"Ao realizar uma análise de rotina da segurança digital, o Escritório do Diretor de Informações do DHS descobriu vulnerabilidades de segurança significativas que deram a um agente malicioso acesso à rede da Fema", disse o DHS em um comunicado.

"A investigação revelou vários lapsos graves na segurança que permitiram que o agente malicioso violasse a rede da Fema e ameaçasse todo o Departamento e a nação como um todo."

Nenhum norte-americano foi diretamente afetado e nenhum dado sensível foi extraído de nenhuma rede do DHS, acrescentou o comunicado.

(Reportagem de Kanishka Singh, em Washington, e Bhargav Acharya, em Toronto)

