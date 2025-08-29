De usina a locadora: cabeça de esquema do PCC está por trás de 100 empresas

Ao menos cem empresas estariam ligadas "diretamente ou indiretamente" a Mohamad Hussein Mourad, segundo a investigação que desencadeou uma megaoperação realizada ontem pela Polícia Federal e a Receita Federal. Ele foi apontado como o epicentro de um esquema do PCC.

O que aconteceu

A lista extensa apresentada pela investigação cita usinas de cana-de-açúcar e transportadoras. A maior parte da lista é composta de fundos de investimentos, são 35. Na sequência, aparecem 17 distribuidoras de combustíveis. Em geral, o ramo de atuação de Mourad era muito diversificado, incluindo também locadoras de veículos, escritórios de advocacia e lojas de conveniência.

No caso das distribuidoras de combustível, as investigações sugerem que a criação das empresas tem indícios de formação de cartel. "A Rede Sol Fuel faz parte de um grupo de distribuidoras que compartilha características como capital social idêntico, constituição em períodos próximos e perfis de sócios com incongruências financeiras, sugerindo uma atuação concertada, formação de cartel e instrumentalização como 'shell companies' ou empresas de fachada para o benefício de terceiros, muitas vezes ligados ao crime organizado", sustenta a decisão de ontem.

O empresário foi apontado como o "epicentro" do esquema do PCC, que envolve inclusive seus familiares. A megaoperação deflagrada ontem teve 350 alvos, entre pessoas físicas e jurídicas, e apura uma estrutura de fraudes e lavagem de dinheiro, principalmente no setor de combustíveis. Há um mandado de prisão expedido contra Mourad, mas ele ainda não foi executado, já que o suspeito não foi encontrado pelos agentes.

Ao menos 14 das 17 distribuidoras de combustível ligadas a Mourad foram constituídas com o mesmo capital social: R$ 4,5 milhões. Segundo as autoridades, mais de 1.000 postos de 10 estados pelo país eram utilizados para a lavagem de dinheiro. O objetivo era tentar tornar lícito o dinheiro obtido de forma fraudulenta. A Receita Federal informou que as empresas investigadas —a lista inclui outros CNPJs além dos ligados ao empresário— movimentaram R$ 52 bilhões de 2020 a 2024. Elas pagavam um imposto incompatível com o dinheiro que circulava em seus caixas.

O "maior investimento" do grupo, no entanto, se deu na criação da ABC Properties Ltda. Trata-se de um fundo de investimento com sede na avenida Paulista. De acordo com as investigações, o endereço é repetidamente utilizado por outras empresas relacionadas ao grupo investigado, indicando uma rede de conexões e possível centralização de operações ilícitas.

As autoridades apontam sete familiares do empresário com atuação no esquema suspeito. A irmã de Mourad, Amine Hussein Ali Mourad, por exemplo, é citada como titular da Khadige Conveniência Ltda —uma rede de conveniências com 168 filiais. Ela também é sócia de uma transportadora em Osasco, na Grande São Paulo.

Mohamad Hussein Mourad é o epicentro das operações, com seus familiares e associados desempenhando papéis cruciais. Sua rede de Mohamad é extensa e inclui familiares, sócios, administradores e profissionais cooptados.

Juiz Sandro Nogueira de Barros Leite, em decisão que autorizou operação

Alvos na Faria Lima

A megaoperação da PF e da Receita também mirou ontem 42 endereços da avenida Brigadeiro Faria Lima. O endereço, na capital paulista, é conhecido como o maior centro financeiro do país. Os agentes cumpriram mandatos de busca e apreensão em escritórios de corretoras, fundos de investimentos, por exemplo.

Segundo a investigação, o dinheiro ilícito era ocultado em fintechs. As empresas do serviço financeiro recebiam valores em espécie e ficavam em uma conta aberta pela fintech num banco comercial, por onde transitam valores dos clientes de forma não segregada. Dessa forma, explica a Receita, não era possível individualizar as movimentações. Essa quantia era reinvestida em fundos de investimento controlados pela organização criminosa.

A partir de agora, fintechs terão o mesmo tratamento que os bancos pela Receita Federal, afirmou ontem ministro da Fazenda. Com a mudança, as instituições terão de dar mais informações sobre movimentações financeiras. "Isso aumenta o potencial de fiscalização", disse Fernando Haddad (PT) após a operação.