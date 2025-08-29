Cecafé: processo que pode levar à aplicação da lei de reciprocidade é 'prematuro'

São Paulo, 29 - O Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé) divulgou nota manifestando preocupação quanto ao início do processo, pelo governo federal, que pode levar à adoção da Lei de Reciprocidade Econômica contra os Estados Unidos pela aplicação de tarifas de 50% contra produtos brasileiros importados pelo país, entre eles o café. "A apreensão se justifica pelo fato de a entidade entender que, assim como se vem tratando nas constantes reuniões do setor privado com o governo federal, o cenário necessário e mais coerente, nesse momento, é a manutenção do diálogo com o segmento privado e as autoridades dos EUA", disse o Cecafé. Para a entidade, pensar na aplicação da Lei de Reciprocidade "é prematuro". "Sequer houve uma reunião entre os governos de Brasil e EUA, além do fato de uma virtual aplicação dessa legislação gerar dificuldades ao setor privado para conversar com seus pares norte-americanos, compradores de café, e impor ainda mais obstáculos para a conversa entre ambos os governos", justifica na nota. O Cecafé menciona que integra a comitiva brasileira, coordenada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), que, na próxima semana, cumprirá agenda com escritórios de advocacy, National Coffee Association (NCA), representantes da indústria cafeeira, Departamento de Estado, evento da Câmara de Comércio Brasil-EUA, na Embaixada do Brasil em Washington, e em audiência pública a respeito da taxação de 50% sobre exportações brasileiras, prevista na Seção 301 da Lei de Comércio dos Estados Unidos. "Todos esses compromissos serão cumpridos pelo Cecafé com o intuito de fortalecer o envio de informações verídicas a respeito da relevância da cafeicultura no relacionamento bilateral entre Brasil e EUA, de maneira que os principais importadores dos cafés brasileiros não comprometam mais de 30% de seu mercado, suprido pelo produto nacional, assim como nosso segmento não perca os norte-americanos como seus principais parceiros comerciais, responsáveis pela aquisição de 16% de nossas exportações." A entidade cita, ainda, que o segmento dos "cafés verdes" não foi contemplado por programas de apoio anunciados pelo governo federal, e que o início do processo que pode levar à aplicação da Lei de Reciprocidade Econômica contra os Estados Unidos "pode ter efeito contrário ao desejado pelo governo brasileiro". "Ao invés de possibilitar um ambiente "normal" para os compromissos do setor privado, na próxima semana, nos EUA, deverá colocar a comitiva em um ambiente turbulento, com ânimos ainda mais exaltados, além de abrir a possibilidade para uma tréplica, uma nova retaliação do governo norte-americano", diz o Cecafé na nota.