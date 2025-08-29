O forte mercado de carros usados no Brasil impacta diretamente no sucesso ou fracasso comercial de um modelo. Um veículo tende a vender bem quando novo se o consumidor enxergar potencial em questões como durabilidade e liquidez.

Isso acontece devido ao alto valor agregado de um carro. Diferentemente do que pode acontecer em outros países, nossos automóveis estão longe de serem descartáveis, mesmo depois de muitos anos de uso.

Colunistas do UOL

Sendo assim, é esperado que um carro mantenha valor significativo de mercado, para evitar grandes perdas quando desejar vendê-lo. E o consumidor de usados é ainda mais exigente, pois espera que seu veículo, mesmo com muitos anos de vida, ainda se pareça com algo moderno e atual.

Na coluna dessa semana separei alguns carros usados que foram lançados em 2015 - portanto há 10 anos - e ainda conseguem se passar por modelos atuais. São veículos que envelheceram bem e não fazem feio nas ruas.

Imagem: Divulgação

Honda HR-V

Desde o seu lançamento, em 2015, imediatamente o HR-V se tornou no maior sucesso comercial do fabricante no Brasil. Fechou aquele ano como o Honda mais vendido, e isso se manteve até então - com exceção a 2022, quando o modelo ficou fora de linha. Hoje, vende mais do que a soma de todos os outros carros da marca.

Além do apelo da carroceria do tipo SUV, a primeira geração do HR-V foi muito feliz no visual. Somado à boa reputação da marca, não tinha como dar errado. A procura é alta por usados, mesmo com valores que começam nos R$ 80 mil. Sem dúvidas o modelo envelheceu muito bem nesses 10 anos.

Imagem: Divulgação

Jeep Renegade

Também em 2015, chegou o carro que colocou a marca Jeep entre as mais vendidas do país. O Renegade revolucionou o mercado com seu visual inspirado no passado. Suas linhas retas transmitiam robustez e, por mais que fosse um SUV voltado para uso urbano, parecia - pelo menos no visual - apto a encarar qualquer tipo de terreno.

Os faróis redondos ao redor da grade com sete aberturas verticais não envelhecem nunca. Inclusive, um Renegade de 2015 não é muito diferente de um Renegade zero-km, algo que mantém o desejo pelo usado.

Entretanto, por mais desejável que ainda seja, não conseguiu segurar tanto os preços como seu rival da Honda. Os valores começam em R$ 62 mil, bem abaixo do HR-V do mesmo ano.

Imagem: Murilo Góes/UOL

Peugeot 2008

Diferentemente dos dois primeiros dessa lista, o Peugeot 2008 nunca fez tanto sucesso. Lançado em 2015, o visual era dos melhores e certamente envelheceu bem, pois continua moderno, como geralmente são os carros franceses.

O problema estava na reputação da marca, que há 10 anos não era das melhores. Ainda teve erros, como lançar o modelo com câmbio automático de apenas quatro marchas e a versão topo de linha - com turbo - somente com câmbio manual. Felizmente esses deslizes foram corrigidos depois de alguns anos.

Quanto a valores, aqui está uma das vantagens do 2008: a partir de R$ 50 mil já é possível considerar um modelo do primeiro ano e desfilar com um usado completão, que ainda aparenta ser novo.

Imagem: Divulgação

Volkswagen Golf Variant

Saindo um pouco dos SUVs, há 10 anos ainda tínhamos lançamento de perua, no caso a VW Golf Variant. Não foi um sucesso comercial, mas ainda hoje é desejada no mercado de usados.

O tipo de carroceria tem adeptos. Com centro de gravidade mais baixo, posição de dirigir confortável e bom espaço para bagagens, as peruas são muito racionais. Para ajudar, esta é baseada no Golf, que sempre teve boa reputação em todo o mundo. O visual nem é tão diferente da atual geração - inclusive dá para confundir, dependendo do ângulo.

É o que faz da Golf Variant uma perua que envelheceu muito bem. Os preços começam em R$ 80 mil, na deliciosa configuração de motor turbo com câmbio manual.

Imagem: Murilo Góes/UOL

Citroën C4 Picasso

Ele vendeu pouco, sendo raro nas ruas e no mercado de usados. Mas não tem como deixar o Citroën C4 Picasso fora dessa lista, pois não só envelheceu bem, como ditou a tendência de faróis com piscas separados na parte superior.

Claro que estou me referindo à segunda geração do C4 Picasso, lançada em 2015 no Brasil, mas com um pé no futuro. O termo 'nave' cabe muito bem ao modelo, tanto na configuração mais curta com cinco lugares, ou na configuração longa, com sete.

Os preços começam em R$ 67 mil, uma pechincha por tudo que o carro entrega. Mas é preciso ser muito fã da marca para encarar um. Apesar de ter envelhecido bem, sua liquidez é baixa.