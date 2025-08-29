Carla: Lula quer baixar clima, mas não pode ignorar julgamento do Bolsonaro

O presidente Lula (PT) busca reduzir o tom do debate político ao dizer que não acompanhará o julgamento de Jair Bolsonaro (PL), mas trata-se de um tema incontornável, avaliou a colunista Carla Araújo no UOL News - 2ª edição hoje. Para ela, o governo monitora de perto o processo e seus efeitos políticos, mesmo com o petista evitando uma exposição direta.

O julgamento do ex-presidente, que começará na próxima semana, gera tensão no Congresso, onde o debate sobre a anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro divide parlamentares e pressiona a liderança da Câmara.

O presidente evidentemente tem muitas coisas para fazer, mas isso é meio paradoxal. Primeiro, ele mostra a importância do que é esse julgamento.

Lula não vai assisti-lo integralmente. É digno, porque de fato ele tem outras coisas para tocar. Mas ele acompanhará o julgamento no bastidor. Uma série de auxiliares estará acompanhando para colocar um pouco do posicionamento do governo em relação a isso. Não dá pra ignorar.

É diferente o Lula falar que não vai assistir. Ele saberá dos desdobramentos desse julgamento, ver como é que esse processo vai andar e há muita gente no governo que vai assistir, obviamente, porque tem que analisar a temperatura política.

Há uma dúvida, já indo pra questão da anistia, em relação a a esse julgamento também. Do ponto de vista político, qual é a repercussão que ele terá? Quando Lula diz que não vai assistir porque tem coisa melhor para fazer, ele também talvez esteja querendo baixar a temperatura desse lado político e dessas consequências. Carla Araújo, colunista do UOL News

Apesar do desejo de aliados de Bolsonaro em votar a anistia, o tema enfrenta forte resistência na opinião pública e desgaste causado por figuras como Eduardo Bolsonaro, avalia Carla.

Hoje, o Congresso hoje tem outro fator que desestabiliza e enfraquece essa pauta da anistia. Há um desgaste causado pelo deputado Eduardo Bolsonaro, que fez o Brasil sofrer sanções que acabam colocando os parlamentares em um momento complexo para colocar essa pauta da anistia.

Conversando com alguns parlamentares durante essa semana, a avaliação é de que até poderia ter voto pra anistia, Mas, politicamente, não sei se é uma pauta que o Hugo Motta vai comprar agora, ainda mais na sequência do julgamento de Bolsonaro. Carla Araújo, colunista do UOL

