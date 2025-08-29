Família faz vaquinha virtual para repatriar corpo de modelo morto na Grécia

Familiares de Yago Luiz de Campos Silva, 25, encontrado morto em um hotel em Mykonos, na Grécia, iniciaram uma vaquinha online para arrecadar fundos para o traslado do corpo ao Brasil.

O que aconteceu

A meta é arrecadar R$ 100 mil; até esta quinta-feira já haviam sido arrecadados R$ 28.699. "O custo desse processo é muito alto e, infelizmente, nós da família não temos condições financeiras de arcar com tudo sozinhos. Por isso, estamos pedindo ajuda", disse a irmã de Yago, Thamyris Campos. Ela também contou que enfrenta dificuldades para que o translado seja custeado pelo Itamaraty.

Circunstâncias da morte ainda estão sob investigação das autoridades gregas. O amigo dele, Ryan Silveira, 23, que também foi localizado inconsciente por funcionários do hotel, permanece internado.

Na página da campanha, familiares desabafaram sobre o momento de dor. "Infelizmente, estamos vivendo um momento de muita dor e dificuldade. Perdemos alguém que amamos profundamente, e além do luto, enfrentamos o desafio enorme de trazer o corpo do nosso querido Yago da Grécia para o Brasil, para que ele possa ter seu descanso perto da família e dos amigos".

Entenda o caso

Yago Luiz de Campos Silva foi achado sem vida na piscina privativa de um hotel no último sábado. Ele estava hospedado na região de Ornos, em Mykonos, um tradicional ponto turístico da Grécia, ao lado do amigo, Ryan.

Os dois brasileiros foram encontrados inconscientes por funcionários do hotel. Os trabalhadores que limpavam o andar de baixo perceberam um vazamento de água para a varanda, entraram no quarto e acharam Yago e Ryan submersos.

Socorro foi acionado, mas a morte de Yago foi confirmada no local pelos paramédicos. Ryan, que ainda apresentava sinais vitais, foi socorrido em estado grave. Segundo os familiares, ele contraiu uma bactéria, mas o estado clínico é considerado estável.

Causa da morte ainda é investigada. De acordo com a imprensa grega, a polícia local esteve no quarto dos brasileiros para coletar materiais —encaminhados para perícia e análise laboratorial— e investigar indícios que ajudem a esclarecer o caso. Uma autópsia no corpo de Yago também foi solicitada e a investigação preliminar segue em andamento para esclarecer as circunstâncias do ocorrido.

Itamaraty afirma que presta assistência consular a familiares dos jovens. O órgão não divulgou mais informações sobre o caso.

Ataques nas redes

Depois da repercussão do caso, a irmã de Ryan disse que sua família e a de Yago têm sido alvos de ataques virtuais."A gente está recebendo muito ataque e mensagens de pessoas que não sabem o que falam, julgando como se fossem santas e nunca tivessem feito nada de errado na vida", desabafou em vídeo Maine Silveira.

Maine contou que Yago viajou com seu irmão para celebrar o aniversário, e reforçou que os ataques atingem as famílias no momento de luto. "Por trás de tudo isso tem a família do Yago, que foi passar aniversário dele em Dubai, feliz numa viagem com o amigo. Eles perderam o filho e estão sofrendo muito".

O Yago e o Ryan eram muito amigos e, consequentemente, o Yago acabou virando meu amigo também. Fizemos uma videochamada e eles estavam super felizes na piscina. [Os dois] iam para alguma festa depois. Eles estavam brincando, se abraçando na piscina, falando que tudo lá fora era lindo.

Maine Oliveira

Ela também negou que tivesse uma terceira pessoa no quarto com os dois. "O Ryan está assustado com tudo o que aconteceu. Todo mundo sugere que tinha uma terceira pessoa na história por conta de ele ter machucado, mas ele não consegue lembrar".