Bolsas de NY fecham em baixa com dados aquém do esperado nos EUA e reduzem alta mensal

As bolsas de Nova York fecharam em queda na última sessão de agosto, após o S&P 500 e o Dow Jones renovarem recordes na quinta-feira, 28, com a piora do sentimento do consumidor nos EUA e baixa das ações relacionadas a chips ditando o movimento. Investidores também acompanharam a audiência de emergência da diretora do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) Lisa Cook, que terminou sem uma decisão.

O índice Dow Jones fechou em queda de 0,20%, aos 45.544,88 pontos(-0,19% na semana e +4,48% no mês). O S&P 500 caiu 0,64%, aos 6.460,26 pontos (-0,10% na semana e +3,56% no mês), e o Nasdaq recuou 1,15%, encerrando em 21.455,55 pontos (-0,19% na semana e +3,90% no mês).

Apesar do sentimento do consumidor e do PMI medido pelo ISM de Chicago abaixo do esperado, a leitura em linha da inflação PCE nos EUA manteve expectativas de corte nas taxas de juros pelo Fed em setembro - segundo a ferramenta do CME Group, as chances eram de 87,1% perto do horário de fechamento.

O diretor do BC norte-americano Christopher Waller afirmou na quinta-feira que apoiaria um corte de 25 pontos-base no próximo mês, mas sem considerar necessário um corte maior, de 50 pb. Ainda no radar da instituição monetária, o advogado de Cook, Abbe Lowell, disse que não aceitaria nenhuma situação que permitisse ao presidente Donald Trump tentar preencher a vaga da diretora enquanto o processo corre.

Entre os destaques das ações, o setor de tecnologia (-1,63%) liderou as perdas desta sexta-feira. A Marvell cedeu 18,60% após seu balanço desagradar no guidance e a Intel teve baixa de 2,33% com o Departamento de Indústria e Segurança dos EUA revogando autorizações da empresa, além da Samsung e SK Hynix, para obter equipamentos e produtos americanos na China.

Entre outras ações de chips, Nvidia e AMD recuaram 3,36% e 3,53%, respectivamente.

Na ponta positiva, a mineradora de bitcoin que se tornou uma empresa de inteligência artificial (IA), a Iren, disparou 14,93% após reportar lucros melhores do que o esperado no quarto trimestre fiscal de 2025.

Na segunda-feira, os mercados acionários permanecem fechados em NY devido ao feriado do Dia do Trabalho nos EUA.

*Com informações da Dow Jones Newswires