Calendário do Bolsa Família 2025: veja datas de pagamento em setembro

Os depósitos do Bolsa Família referentes ao mês de setembro já têm calendário definido, conforme divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

O que aconteceu

O cronograma é organizado de acordo com o último dígito do NIS (Número de Identificação Social), impresso no cartão do beneficiário. Os repasses são feitos sempre nos dez últimos dias úteis de cada mês, com exceção de dezembro, quando os pagamentos são antecipados para garantir que todos recebam antes do Natal, encerrando-se até o dia 10.

Datas de pagamento do Bolsa Família em setembro

Final do NIS 1 - 17/09

Final do NIS 2 - 18/09

Final do NIS 3 - 19/09

Final do NIS 4 - 22/09

Final do NIS 5 - 23/09

Final do NIS 6 - 24/09

Final do NIS 7 - 25/09

Final do NIS 8 - 26/09

Final do NIS 9 - 29/09

Final do NIS 0 - 30/09

Próximos calendários

Setembro: 17 a 30

Outubro: 20 a 31

Novembro: 14 a 28

Dezembro: 10 a 23

Valores e benefícios do programa

Benefício de Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por integrante da família;

Benefício Complementar (BCO): valor adicional para assegurar renda mínima de R$ 600 por núcleo familiar;

Benefício Primeira Infância (BPI): R$ 150 por criança de até 6 anos;

Benefício Variável Familiar (BVF): R$ 50 extras para gestantes e jovens entre 7 e 17 anos;

Benefício Variável Nutriz (BVN): R$ 50 por bebê de até 7 meses - válido a partir de setembro.

Regras para manter o Bolsa Família

Para permanecer no programa, os beneficiários precisam cumprir alguns compromissos relacionados à educação e saúde:

garantir matrícula e frequência escolar de crianças e adolescentes de 4 a 17 anos;

realizar consultas de pré-natal durante a gravidez;

acompanhar crescimento e nutrição de crianças menores de 7 anos;

manter a carteira de vacinação atualizada.

O não cumprimento dessas exigências — como ausência nas aulas ou vacinas atrasadas — pode ocasionar a suspensão temporária do benefício. Por isso, é essencial estar em dia com as condições estabelecidas para evitar bloqueios nos repasses.