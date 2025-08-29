Topo

Economia

Calendário do Bolsa Família 2025: veja datas de pagamento em setembro

Aplicativo Bolsa Família disponível para download - Luis Lima Jr./Fotoarena/Estadão Conteúdo
Aplicativo Bolsa Família disponível para download Imagem: Luis Lima Jr./Fotoarena/Estadão Conteúdo
do UOL

Colaboração para o UOL

29/08/2025 04h00

Os depósitos do Bolsa Família referentes ao mês de setembro já têm calendário definido, conforme divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

O que aconteceu

O cronograma é organizado de acordo com o último dígito do NIS (Número de Identificação Social), impresso no cartão do beneficiário. Os repasses são feitos sempre nos dez últimos dias úteis de cada mês, com exceção de dezembro, quando os pagamentos são antecipados para garantir que todos recebam antes do Natal, encerrando-se até o dia 10.

Datas de pagamento do Bolsa Família em setembro

  • Final do NIS 1 - 17/09
  • Final do NIS 2 - 18/09
  • Final do NIS 3 - 19/09
  • Final do NIS 4 - 22/09
  • Final do NIS 5 - 23/09
  • Final do NIS 6 - 24/09
  • Final do NIS 7 - 25/09
  • Final do NIS 8 - 26/09
  • Final do NIS 9 - 29/09
  • Final do NIS 0 - 30/09

Próximos calendários

  • Setembro: 17 a 30
  • Outubro: 20 a 31
  • Novembro: 14 a 28
  • Dezembro: 10 a 23

Valores e benefícios do programa

Benefício de Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por integrante da família;

Benefício Complementar (BCO): valor adicional para assegurar renda mínima de R$ 600 por núcleo familiar;

Benefício Primeira Infância (BPI): R$ 150 por criança de até 6 anos;

Benefício Variável Familiar (BVF): R$ 50 extras para gestantes e jovens entre 7 e 17 anos;

Benefício Variável Nutriz (BVN): R$ 50 por bebê de até 7 meses - válido a partir de setembro.

Regras para manter o Bolsa Família

Para permanecer no programa, os beneficiários precisam cumprir alguns compromissos relacionados à educação e saúde:

garantir matrícula e frequência escolar de crianças e adolescentes de 4 a 17 anos;

realizar consultas de pré-natal durante a gravidez;

acompanhar crescimento e nutrição de crianças menores de 7 anos;

manter a carteira de vacinação atualizada.

O não cumprimento dessas exigências — como ausência nas aulas ou vacinas atrasadas — pode ocasionar a suspensão temporária do benefício. Por isso, é essencial estar em dia com as condições estabelecidas para evitar bloqueios nos repasses.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Economia

Saque-aniversário do FGTS 2025: veja calendário com datas de liberação

Que horas cai o 4º lote da restituição do IR 2025 hoje? Veja como funciona

5º lote de restituição do IRPF: veja data do pagamento e quando consultar

'Não quero mimar meus filhos': ele recebeu US$ 1,6 bilhão e doou quase tudo

Consulta ao 4º lote de restituição do IR 2025: veja quem recebe hoje

Receita paga hoje 4º lote de restituição do IR; veja como saber quem recebe

Salário mínimo foi atualizado em 2025; veja valor do piso nacional

INSS de setembro: veja calendário com as datas de pagamento

Calendário do Bolsa Família 2025: veja datas de pagamento em setembro

Com expectativa de queda de juros, quais empresas da B3 se beneficiam mais?

Banco Genial diz que foi surpreendido por operação da PF e renuncia a fundo