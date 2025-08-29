Topo

Notícias

BNP Paribas faz aporte de R$773 milhões em operação brasileira

29/08/2025 11h59

SÃO PAULO (Reuters) - O BNP Paribas realizou um aporte de R$773 milhões em sua operação no Brasil, reforçando a estratégia do banco de ampliar a oferta de produtos e serviços para empresas nacionais, informou a divisão brasileira em comunicado nesta sexta-feira.

O investimento é o maior da instituição na operação brasileira desde 2019.

Com o aporte, o BNP Paribas Brasil disse que vai "dar impulso à geração de negócios orientados a eventos corporativos relevantes e ao fortalecimento da presença do banco junto a empresas brasileiras", como parte do plano global do BNP de expandir as atividades no segmento dedicado a grandes empresas.

"Estamos dando início a um novo ciclo da nossa atuação no país, em busca de novas oportunidades de negócios, sobretudo nas áreas de saneamento, energia renovável, mobilidade urbana e infraestrutura de tecnologia", afirmou o presidente-executivo do BNP Paribas no Brasil, Ricardo Guimarães, no comunicado.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas e Gabriel Araujo)

