Azul tem resultado operacional R$709 mi em julho

SÃO PAULO (Reuters) - A Azul anunciou nesta sexta-feira que teve um resultado operacional medido pelo Ebitda ajustado de R$709 milhões em julho, com receita líquida total de R$2 bilhões, segundo fato relevante.

A margem Ebitda ajustada foi de 35,2% e a empresa não forneceu dados comparativos.

A companhia aérea, que está em recuperação judicial nos Estados Unidos desde maio deste ano, encerrou o mês passado com R$2,3 bilhões em caixa e equivalentes, com R$1,9 bilhão em contas a receber.

A empresa apurou em junho receita líquida total de R$1,64 bilhão e Ebitda ajustado de R$420,4 milhões, com margem de 25,6%.

(Por Alberto Alerigi Jr.)