Avião que trazia Alckmin, Tebet e Fávaro do México sofre problema em reabastecimento, ministros estão bem

(Reuters) - O avião da Força Aérea Brasileira (FAB) que trazia o vice-presidente Geraldo Alckmin, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, e o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, de volta do México teve um problema na Colômbia, mas os ministros estão bem e aguardando outra aeronave para retornar ao Brasil, disse o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, do qual Alckmin é titular, nesta sexta-feira.

De acordo com a pasta, a aeronave apresentou uma falha em uma mangueira semi-hidráulica após pouso na cidade colombiana de Cali para reabastecimento nesta sexta.

"Embora a aeronave apresentasse condições de seguir em direção ao Brasil, a Força Aérea, como medida de cautela, recomendou que o vice-presidente estendesse sua parada até que outra aeronave fosse deslocada do Brasil para completar a missão", disse o MDIC em nota.

"Uma nova aeronave decolou da Base Aérea de Brasília às 10h para buscá-los. O pouso em Brasília está previsto para cerca de 21h. Todos estão bem e em segurança."

Procurada, a FAB disse que o avião que transportava Alckmin, pertencente ao Grupo de Transporte Especial (GTE) "apresentou um problema técnico em solo" no Aeroporto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, em Cali, na Colômbia.

"Haverá troca de aeronave para o regresso do senhor vice-presidente à Brasília", disse a Força Aérea.

Alckmin e os demais ministros foram ao México, onde o vice-presidente se reuniu com a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, em busca de abrir o mercado mexicano para produtos brasileiros, em meio às tarifas comerciais impostas ao Brasil pelo governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

(Por Eduardo Simões)