Avião que transportava Alckmin, Fávaro e Simone Tebet sofre falha na Colômbia

Brasília

29/08/2025 12h15

Brasília, 29 - A aeronave que transportava o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, e sua comitiva, em missão no México, apresentou falhas em uma das mangueiras semi-hidráulicas durante parada programada para reabastecimento em Cali, na Colômbia. A informação foi divulgada na manhã desta sexta-feira (29) pela assessoria de imprensa.O MDIC informou que os ministros da Agricultura, Carlos Fávaro, e do Planejamento, Simone Tebet, estavam na mesma aeronave que transportava o vice-presidente Geraldo Alckmin, em retorno ao Brasil após missão no México.Apesar de ter condições de seguir viagem, a Força Aérea Brasileira (FAB) recomendou, por precaução, que Alckmin e a comitiva estendessem sua parada até a chegada de outra aeronave enviada do Brasil para completar o trajeto. O novo avião decolou da Base Aérea de Brasília às 10h desta sexta-feira para buscar o grupo. O pouso na capital federal está previsto para ocorrer por volta das 21h. Segundo o MDIC, todos os ocupantes estão bem e em segurança.

