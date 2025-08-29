Topo

Autoridade Palestina pede que EUA reverta recusa em conceder vistos para reunião na ONU

29/08/2025 15h46

A Autoridade Palestina pediu aos Estados Unidos, nesta sexta-feira (29), para "reverter" a decisão de negar vistos a seus representantes que viajariam para participar da Assembleia Geral da ONU, em Nova York, instância onde a França lidera uma iniciativa para reconhecer o Estado palestino.

A Autoridade Palestina expressou sua "surpresa" com o anúncio, que afirma que "vai contra o direito internacional", e instou o governo dos Estados Unidos a "reverter sua decisão", em um comunicado difundido pela agência palestina Wafa.  

