Topo

Notícias

Atlético-MG anuncia saída do técnico Cuca, oito meses após contratação

29/08/2025 13h04

 "Agradeço a todos os jogadores pela luta, entrega e parceria que tiveram comigo, sem restrições! Agradeço à comissão técnica e a todo o Staff. À diretoria, meu muito obrigado pela confiança. Aos torcedores, categoria em que me incluo, fica uma sensação ruim. Queria ser campeão novamente com eles. Tinha muita expectativa na Copa Sul-Americana. Minha alegria era fazê-los felizes. Nada apaga tudo o que fizemos juntos. O Galo sempre estará no meu coração e da minha família", concluiu.

O treinador de 61 anos é o mais vitorioso na história do clube mineiro. Nas passagens anteriores, Cuca colecionou títulos: Copa Libertadores (2013), Brasileiro e Copa do Brasil (ambos em 2021) e quatro edições do Estadual (2012, 2013, 2021 e 2025).

Nesta temporada, além de seguir na Copa do Brasil, o Atlético-MG disputa o Brasileirão (ocupa a 12ª posição) e a Sul-Americana (classificado às quartas de final). O próximo confronto do Galo será no próximo domingo (31), contra o Vitória, no estádio Barradão, em Salvador (BA), pela 20ª rodada do Brasileirão.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Venezuela celebra novos alistamentos frente à 'agressão' dos EUA

PCC: 'CVM fraca e punição desigual favorecem crimes', diz professor da UERJ

Xavi Simons deixa RB Leipzig e assina com Tottenham

Alemã filmada enquanto corria tenta mudar lei sobre assédio

Oferta europeia de adiar as sanções ao Irã "continua sobre a mesa"

Eduardo diz a site que família Bolsonaro pode deixar PL se Tarcísio entrar

O que mudou na União Europeia dez anos depois da crise dos refugiados

Sabesp anuncia redução do volume de água retirado do Sistema Cantareira

Exposição sobre papel de poloneses na 2ª Guerra divide país

Autoridade Palestina pede que EUA reverta recusa em conceder vistos para reunião na ONU

Empresário é indiciado pela morte de gari em Belo Horizonte