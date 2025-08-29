Topo

Após pedido de Alcolumbre, Moraes revoga tornozeleira e outras cautelares contra Marcos do Val

29/08/2025 20h02

Por Ricardo Brito

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes decidiu revogar uma série de medidas cautelares que havia imposto ao senador Marcos do Val (sem partido-ES), como o uso de tornozeleira eletrônica e bloqueio de contas bancárias, verbas de gabinete e de perfis em redes sociais.

A medida ocorreu após um pedido apresentado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), para que Moraes reconsiderasse decisão anterior contra Marcos do Val.

O senador pediu uma licença para tratar de questões de saúde, segundo consta no pedido apresentado pelo Senado para justificar o relaxamento das medidas contra ele.

Desde o início do mês, Marcos do Val estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica após ter voltado ao Brasil. Ele havia descumprido uma ordem do Supremo e passou cerca de 10 dias nos Estados Unidos com a família.

O parlamentar é alvo de um inquérito aberto pela PF que apura ofensas e ataques contra investigadores da corporação.

"As medidas cautelares de proibição de ausentar-se do país e apreensão dos passaportes ficam mantidas, pois continuam presentes os requisitos exigidos pelo art. 319 do Código de Processo Penal", ressalvou Moraes.

A Reuters não conseguiu contato imediato com a assessoria do senador.

(Reportagem de Ricardo Brito)

