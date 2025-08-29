Anglo American rebate processo no Cade

A empresa britânica Anglo American defendeu nesta quinta-feira, 28, o processo de venda de ativos de níquel no País para a MMG Limited, empresa australiana controlada pela estatal chinesa China Minmetals Corporation, um dia depois de o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) instaurar procedimento administrativo para apurar risco de concentração econômica no setor.

O negócio pode chegar a US$ 500 milhões (o equivalente a R$ 2,7 bilhões), segundo a própria Anglo American anunciou quando acertou a venda total de suas operações.

"O processo de venda foi competitivo e recebemos propostas de diversas empresas globais. Após uma análise criteriosa de todas as ofertas recebidas, a decisão de vender para a MMG foi baseada na qualidade geral da proposta, incluindo o valor ofertado em dinheiro, as garantias apresentadas, o histórico operacional e a capacidade de gestão de longo prazo", disse a empresa, em comunicado.

O conglomerado britânico sustentou ainda que a MMG é uma empresa de capital aberto, com valor de mercado de aproximadamente US$ 4,7 bilhões e "reconhecida como uma operadora segura e responsável, com capacidade financeira e técnica para operar as unidades de produção e desenvolver os projetos".

Em 2024, a Anglo American decidiu abrir mão de seu portfólio de níquel no Brasil, que inclui duas unidades de produção - Barro Alto e Codemin (localizados em Goiás) - e dois projetos a serem desenvolvidos - Jacaré e Morro Sem Boné (localizados no Pará e Mato Grosso, respectivamente).

O negócio preocupa o setor privado minerador dos Estados Unidos. Como mostrou o Estadão, o Instituto Americano de Ferro e Aço (AISI) pediu intermediação do governo Donald Trump com o governo brasileiro na negociação privada do setor de mineração.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.