Aneel mantém bandeira tarifária vermelha 2 para contas de luz em setembro, com cobrança adicional

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) decidiu nesta sexta-feira manter a bandeira tarifária vermelha patamar 2 para as contas de luz em setembro, com cobrança adicional aos consumidores devido a um cenário de geração de energia mais apertada previsto para o mês.

A sinalização indica que os consumidores receberão as contas de energia elétrica com adicional de R$7,87 para cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos, mantendo o cenário que ocorreu em agosto.

"As atuais condições de afluência dos reservatórios das usinas, abaixo da média, não são favoráveis para a geração hidrelétrica", disse a Aneel, em comunicado.

"Em consequência, há necessidade de maior acionamento de usinas termelétricas, com elevados custos de geração, o que justifica a manutenção da bandeira vermelha patamar 2 para setembro."

O sistema de bandeiras tarifárias foi criado em 2015 para indicar aos consumidores os custos da geração de energia no Brasil. Ele reflete o custo variável da produção de energia, considerando fatores como a disponibilidade de recursos hídricos, o avanço das fontes renováveis, bem como o acionamento de fontes de geração mais caras, como as termelétricas.

(Por Marta Nogueira)