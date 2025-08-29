Topo

Notícias

Ancelotti convoca Vitinho, do Botafogo, para o lugar do lesionado Vanderson na Seleção

29/08/2025 18h09

O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, convocou o lateral Vitinho para substituir o lesionado Vanderson nas partidas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 contra Chile e Bolívia, anunciou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta sexta-feira (29).

Vitinho, de 26 anos, jogador do Botafogo e comandado por Davide Ancelotti, filho de "Carletto", poderá fazer sua estreia pela seleção canarinho. Ele já havia sido convocado para a seleção sub-20.

"O atleta vai ocupar o lugar de Vanderson, do Monaco, que após conversa entre os departamentos médicos do clube francês e da Seleção, foi desconvocado", informou a CBF.

Vanderson jogou 16 minutos no domingo na derrota do Monaco por 1 a 0 para o Lille, pelo campeonato francês.

O Brasil já havia perdido o lateral Alex Sandro e o meio-campista Joelinton devido a lesões, após Ancelotti anunciar na segunda-feira a convocação para os dois últimos jogos das Eliminatórias. Jean Lucas, do Bahia, foi convocado de última hora na quarta-feira, assim como Vitinho.

Com a classificação para a Copa do Mundo da América do Norte já garantida, o Brasil, terceiro colocado nas Eliminatórias, vai enfrentar o lanterna Chile no dia 4 de setembro, no Rio de Janeiro, e cinco dias depois visitará a Bolívia na altitude de El Alto, a 4.150 metros do nível do mar.

erc/app/ma/aam/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Chefe de Segurança Interna dos EUA demite funcionários da agência de emergências citando falhas de segurança digital

Carla: Lula quer baixar clima, mas não pode ignorar julgamento do Bolsonaro

Sevilla reforça sua defesa com Azpilicueta

Sindicatos franceses convocam mobilização contra projeto de orçamento

Ancelotti convoca Vitinho, do Botafogo, para o lugar do lesionado Vanderson na Seleção

Sakamoto: Anistia teria passado se bolsonarismo fosse esperto como centrão

Trump segue trabalhando para organizar reunião entre Putin e Zelensky

Cecafé: processo que pode levar à aplicação da lei de reciprocidade é 'prematuro'

Estiagem faz Sabesp ter que reduzir em 13% captação de água do Cantareira

Vereador ameaça dar voz de prisão a influenciador na CPI dos pancadões

Colômbia, Panamá e Costa Rica alertam sobre abusos na crescente migração norte-sul