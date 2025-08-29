Amanda Klein: 'Megaoperação contra PCC é só a ponta do iceberg'

A revelação de que o PCC controla fundos de investimento na Faria Lima expõe o grau de infiltração do crime organizado no sistema financeiro, afirmou Amanda Klein no Mercado Aberto, do Canal UOL. Para ela, a notícia caiu como uma bomba entre gestores e autoridades, e é só a ponta do iceberg.

A Operação Carbono Oculto, deflagrada em agosto, mostrou que ao menos 40 fundos e corretoras, com patrimônio de R$ 30 bilhões, estavam sob domínio da facção, que usava fintechs e empresas de fachada para lavar dinheiro e reinvestir em setores estratégicos da economia formal.

A economia do crime chegou ao coração do mercado financeiro. A Faria Lima, escritórios de fundos e corretoras em alguns dos prédios icônicos no endereço comercial mais valorizado de São Paulo, foram vasculhados pela polícia no cumprimento de mandados de busca e apreensão. A notícia de que o PCC controla ao menos 40 fundos de investimento multimercado imobiliário com patrimônio de R$ 30 bilhões caiu como uma bomba. A sofisticação do esquema desvendado pela mega-operação envolvendo Ministérios Públicos, Receita Federal, PF, Polícias, Secretarias da Fazenda, mostra o nível de infiltração da facção criminosa na economia formal.

O dinheiro era retrolavado em fintechs que atuavam como bancos paralelos com menos conferência, compliance e certificação que um banco normal, que está sujeito a regras muito mais rígidas. E também em fundos de investimento. Os fundos, por sua vez, financiaram a compra de usinas, de caminhões, um terminal portuário, imóveis de luxo e seis fazendas. E assim, o esquema de origem ilícita adquiria caráter supostamente legal para reincidir na atividade criminosa. A sonegação em impostos estaduais e federais passa de R$ 9 bilhões.

A Reag, uma gestora independente de fundos listada na Bolsa de Valores, foi uma das que sofreram mandado de busca e apreensão. Mas a lista é grande, tem Fintechs, a BK, por exemplo. funcionava basicamente como um banco paralelo do PCC. No mercado, embora não fosse conhecida a estruturação do negócio criminoso, já se sabia, comentava-se há muito, há boca pequena, que o PCC havia se infiltrado, sim, no mercado financeiro, assim como em outras atividades lícitas. Transportes, combustíveis, ramo imobiliário e não poderia faltar a política. Há muitas frentes novas de investigação. Fontes da Segurança Pública comentam que essa é apenas a ponta do iceberg e é preciso mesmo avançar. Sob pena do Estado brasileiro tornar-se um narco-estado.

