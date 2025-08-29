Topo

Alcaraz assusta com problema físico mas avança às oitavas do US Open

29/08/2025 15h18

O espanhol Carlos Alcaraz derrotou o italiano Luciano Darderi nesta sexta-feira (29) e avançou às oitavas de final do US Open, em uma partida que gerou preocupação após o jogador receber tratamento para uma lesão no joelho.

O número dois do mundo derrotou Darderi (34º) por 6-2, 6-4 e 6-0 na quadra central de Nova York, onde houve momentos de incerteza durante o segundo set.

Com essa segunda parcial empatada, o espanhol solicitou atendimento médico após sentir um problema no joelho direito.

Durante o tempo técnico, ele recebeu uma massagem na perna e retornou à quadra aparentemente em boas condições para vencer o segundo set.

No terceiro, ele não deu chances a Darderi e garantiu a vitória em uma hora e 43 minutos.

"Estou me sentindo bem", garantiu Alcaraz na entrevista na quadra. "Senti que algo não estava certo com meu joelho, mas depois de cinco ou seis pontos, eu já estava bem".

"Chamei o fisioterapeuta porque faltava apenas um set e eu precisava estar pronto, mas não estou preocupado com isso", disse ele.

Alcaraz continua sem perder um set neste US Open, onde também tem a chance de tirar o posto de número um do mundo de Jannik Sinner.

O espanhol vai jogar nas oitavas de final contra o vencedor da partida desta sexta-feira entre os franceses Benjamin Bonzi e Arthur Rinderknech.

