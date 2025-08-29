Topo

Notícias

Agricultura: México abre mercado para farinhas bovina e suína do Brasil

29/08/2025 18h57

O Brasil poderá exportar farinhas bovina e suína para o México, informou o Ministério da Agricultura, em nota. A abertura de mercado foi formalizada durante missão do governo brasileiro ao país. Em contrapartida, o Brasil permitiu a entrada de derivados de atum mexicano. "É um trabalho conjunto que dá resultados e tem tudo para crescer ainda mais as nossas relações", disse o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, em vídeo ao embarcar para o Brasil.O ministério destacou ainda que os países firmaram ainda memorando de entendimento entre o Ministério da Agricultura e Pecuária e a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural do México (Sader) para cooperação mútua e a Declaração de Intenções para biocombustíveis.Também avançaram as tratativas para atualização e modernização dos acordos entre México e Brasil (ACEs 53 e 55), a continuidade do Pacote contra a Inflação e a Carestia (Pacic). "A continuidade do Pacic garante fluxo corrente crescente para as exportações brasileiras", afirmou o ministro.Além disso, o governo mexicano se comprometeu com a regionalização, em caso de gripe aviária em plantel comercial, para a comercialização de produtos avícolas, devendo avaliar os casos em até dez dias. "Também, como ação complementar, definimos auditorias mexicanas no Brasil para ampliar o número de plantas habilitadas de bovinos, aves e suínos para a comercialização para o México e criamos um calendário para acompanhamento do programa de rastreabilidade do rebanho brasileiro sem interrupção das exportações", acrescentou Favaro.O ministro destacou que, em ação de reciprocidade, o Brasil ainda vai abrir o mercado para pêssego e aspargos provenientes do México.

