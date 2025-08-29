'Defendo a criação de uma agência antimáfia', diz promotor Lincoln Gakiya

O Brasil precisa de uma agência antimáfia para coordenar o combate ao crime organizado, defende Lincoln Gakiya, promotor de Justiça, no UOL News, do Canal UOL. Ele destaca o papel crucial da Receita Federal e órgãos de controle na megaoperação contra o PCC.

Gakiya alerta para a infiltração do crime organizado no poder público, citando financiamento de campanhas eleitorais por facções.

Sem a Receita Federal, não teríamos conseguido avançar na infiltração do PCC nessas empresas de ônibus. O cruzamento de dados, expertise e atuação conjunta com COAF e outros órgãos foram fundamentais para o sucesso da operação. Lincoln Gakiya, promotor de Justiça

Defendo a criação de uma agência antimáfia para centralizar esforços, reunir profissionais qualificados e evitar disputas institucionais que só favorecem o crime. Não se trata de criar nova polícia, mas de coordenar ações e otimizar o confisco de bens. Lincoln Gakiya

O promotor ressalta que o crime organizado já financia campanhas de vereadores e prefeitos, ampliando o risco de corrupção em todos os níveis do Estado.

Já tivemos comprovação de financiamento do PCC a campanhas políticas. Imagine isso em todo o país, envolvendo dezenas de facções. O crime busca representantes para disputar licitações e garantir negócios com o poder público. Lincoln Gakiya, promotor de Justiça

Assista à íntegra: