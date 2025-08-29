'Defendo a criação de uma agência antimáfia', diz promotor Lincoln Gakiya

Topo

Lincoln Gakiya, promotor de Justiça do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) do Ministério Público de São Paulo - Fabíola Perez/UOL
Do UOL, em São Paulo

29/08/2025 14h05

O Brasil precisa de uma agência antimáfia para coordenar o combate ao crime organizado, defende Lincoln Gakiya, promotor de Justiça, no UOL News, do Canal UOL. Ele destaca o papel crucial da Receita Federal e órgãos de controle na megaoperação contra o PCC.

Gakiya alerta para a infiltração do crime organizado no poder público, citando financiamento de campanhas eleitorais por facções.

Sem a Receita Federal, não teríamos conseguido avançar na infiltração do PCC nessas empresas de ônibus. O cruzamento de dados, expertise e atuação conjunta com COAF e outros órgãos foram fundamentais para o sucesso da operação.Lincoln Gakiya, promotor de Justiça

Defendo a criação de uma agência antimáfia para centralizar esforços, reunir profissionais qualificados e evitar disputas institucionais que só favorecem o crime. Não se trata de criar nova polícia, mas de coordenar ações e otimizar o confisco de bens.Lincoln Gakiya

O promotor ressalta que o crime organizado já financia campanhas de vereadores e prefeitos, ampliando o risco de corrupção em todos os níveis do Estado.

Já tivemos comprovação de financiamento do PCC a campanhas políticas. Imagine isso em todo o país, envolvendo dezenas de facções. O crime busca representantes para disputar licitações e garantir negócios com o poder público.Lincoln Gakiya, promotor de Justiça

