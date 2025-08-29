Ações europeias registram 1ª perda semanal em 4 semanas pressionadas por papéis de bancos

Por Medha Singh e Sukriti Gupta

(Reuters) - As ações europeias fecharam em baixa nesta sexta-feira, atingindo seu nível mais baixo em mais de duas semanas, pressionadas por papéis de bancos britânicos, enquanto investidores avaliaram dados econômicos dos Estados Unidos e da zona do euro.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em queda de 0,64%, a 550,14 pontos, registrando sua primeira perda semanal em quatro semanas, com questões sobre a independência do Federal Reserve e a incerteza política na França pesando sobre o índice. Entretanto, ele subiu pelo segundo mês consecutivo.

O NatWest recuou 4,8%, enquanto o Barclays e o Lloyds caíram 2,2% e 3,4%, respectivamente, depois que um think tank recomendou que o governo britânico tributasse os bancos sobre os bilhões de libras que eles recebem em juros do Banco da Inglaterra sobre as reservas que mantêm no banco central.

O índice de bancos cedeu 0,9% e registrou sua sexta sessão de quedas, sua mais longa sequência de perdas desde outubro de 2023.

A independência do Fed entrou em foco quando o presidente norte-americano, Donald Trump, intensificou sua campanha para exercer mais influência sobre a política monetária do banco central, incluindo sua tentativa de demitir a diretora Lisa Cook. Ela entrou com uma ação na quinta-feira dizendo que Trump não tem poder para destituí-la do cargo.

Enquanto isso, dados mostraram que o índice PCE dos EUA subiu 2,6% em julho em uma base anual, conforme estimado, o que indica um leve impacto das tarifas sobre a inflação.

No entanto, não se espera que isso impeça o Fed de cortar os juros no próximo mês, tendo como pano de fundo o abrandamento das condições do mercado de trabalho.

"O cenário base continua sendo o de que eles (o Fed) cortarão a taxa de juros em setembro, mas a leitura mais alta da inflação coloca uma semente de dúvida nisso", disse Kiran Ganesh, estrategista de múltiplos ativos do UBS Global Wealth Management.

A inflação alemã acelerou mais do que o esperado em agosto, enquanto o desemprego chegou a 3 milhões pela primeira vez em uma década. Os preços ao consumidor na França subiram um pouco menos do que o previsto em agosto.

O setor de tecnologia foi o que registrou as maiores perdas, acompanhando seus pares dos EUA. A ASML caiu 2,7% e a SAP recuou 1,9%. Por outro lado, o setor de defesa subiu 0,4%.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,32%, a 9.187,34 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 0,57%, a 23.902,21 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 0,76%, a 7.703,90 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 0,59%, a 42.196,20 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou baixa de 0,90%, a 14.935,80 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 0,55%, a 7.760,08 pontos.