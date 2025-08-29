Ações da China registram maior ganho mensal em 11 meses

XANGAI (Reuters) - As ações da China fecharam em alta nesta sexta-feira, registrando o maior ganho mensal desde setembro de 2024, uma vez que a liquidez abundante continua a impulsionar os ganhos apesar das advertências das empresas de tecnologia após os recentes aumentos de preços.

No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 0,37%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, subiu 0,74%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, avançou 0,32%.

No mês, o índice CSI300 subiu 10%. O Índice Hang Seng caiu 1% esta semana e acumulou ganhos de 0,9% em agosto.

O recente rali do mercado chinês foi sustentado pela liquidez abundante em um ambiente de baixo rendimento, juntamente com os esforços do governo para conter a concorrência agressiva de preços para aumentar a inflação.

O volume diário de negócios com ações chinesas onshore girou em torno de 3 trilhões de iuanes (US$ 419,41 bilhões) nesta semana, com o volume total de negócios para agosto devendo atingir um recorde.

O principal órgão de planejamento econômico da China trabalhará com outros departamentos para investigar e punir o dumping abaixo do custo e a propaganda falsa, além de acelerar a regulamentação da "concorrência desordenada" em alguns setores, disse seu porta-voz, Li Chao, nesta sexta-feira.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,26%, a 42.718 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,32%, a 25.077 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,37%, a 3.857 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,74%, a 4.496 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,32%, a 3.186 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 0,01%, a 24.233 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,37%, a 4.269 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,08%, a 8.973 pontos.

(Reportagem de redação de Xangai)