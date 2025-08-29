Topo

Notícias

Ações da China registram maior ganho mensal em 11 meses

29/08/2025 07h03

XANGAI (Reuters) - As ações da China fecharam em alta nesta sexta-feira, registrando o maior ganho mensal desde setembro de 2024, uma vez que a liquidez abundante continua a impulsionar os ganhos apesar das advertências das empresas de tecnologia após os recentes aumentos de preços.

No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 0,37%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, subiu 0,74%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, avançou 0,32%.

No mês, o índice CSI300 subiu 10%. O Índice Hang Seng caiu 1% esta semana e acumulou ganhos de 0,9% em agosto.

O recente rali do mercado chinês foi sustentado pela liquidez abundante em um ambiente de baixo rendimento, juntamente com os esforços do governo para conter a concorrência agressiva de preços para aumentar a inflação.

O volume diário de negócios com ações chinesas onshore girou em torno de 3 trilhões de iuanes (US$ 419,41 bilhões) nesta semana, com o volume total de negócios para agosto devendo atingir um recorde.

O principal órgão de planejamento econômico da China trabalhará com outros departamentos para investigar e punir o dumping abaixo do custo e a propaganda falsa, além de acelerar a regulamentação da "concorrência desordenada" em alguns setores, disse seu porta-voz, Li Chao, nesta sexta-feira.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,26%, a 42.718 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,32%, a 25.077 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,37%, a 3.857 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,74%, a 4.496 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,32%, a 3.186 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 0,01%, a 24.233 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,37%, a 4.269 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,08%, a 8.973 pontos.

(Reportagem de redação de Xangai)

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Rússia diz que propostas ocidentais sobre segurança da Ucrânia são "unilaterais" e perigosas

Filha de gari morto em BH pede indenização de empresário e esposa delegada

Entenda o esquema do PCC, alvo da maior operação da história da PF

Israel recupera corpo do refém Ilan Weiss em Gaza, diz gabinete do primeiro-ministro

Naufrágio de barco de migantes na Mauritânia deixa 49 mortos

Moraes pede para que PGR se pronuncie sobre suspensão de denúncia contra Paulo Figueiredo

MP-SP desarticula plano do PCC para matar promotor de Justiça em Campinas

"Crime organizado no Brasil já não vive só do tráfico de drogas", diz especialista após megaoperação contra PCC

Irã executou mais de 840 pessoas desde o início do ano, denuncia ONU

Caixa conclui pagamento da parcela do Bolsa Família de agosto

Exército de Israel declara Cidade de Gaza 'zona de combate perigosa'