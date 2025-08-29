Topo

Notícias

Abimapi esclarece que 50% do panetone exportado pelo Brasil vai para os EUA

São Paulo

29/08/2025 17h22

A Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias, Pães e Bolos Industrializados (Abimapi) esclareceu que mais da metade do panetone brasileiro exportado vai para os Estados Unidos, e não a metade de toda produção brasileira de panetone, conforme informação distribuída na quarta-feira, 27.

A Abimapi estima que 75% dos embarques de panetones brasileiros aos Estados Unidos estão "sob risco" em virtude do tarifaço de 50% imposto sobre produtos brasileiros importados.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Vereador ameaça dar voz de prisão a influenciador na CPI dos pancadões

Metralhadora de guerra e prêmio em Porsche de R$ 1 mi: veja como PCC pretendia matar promotor

Preço do petróleo cai por risco de excesso de oferta

Eduardo Bolsonaro diz que pode concorrer à Presidência em 2026 em 'campanha virtual' dos EUA

Trump segue trabalhando para organizar reunião entre Putin e Zelensky

NYT: Após julgar Bolsonaro, STF deve decidir se mantém seu 'enorme poder'

Turquia impede entrada de navios israelenses em seus portos e restringe espaço aéreo

Yeremy Pino deixa Villarreal e assina por 5 anos com Crystal Palace

Transporte ferroviário de grãos nos EUA cresce 6% na semana encerrada em 16/8

AGU quer cobrar Bolsonaro e Eduardo por custos de escritório nos EUA contra sanções

Trump segue trabalhando para organizar reunião entre Putin e Zelensky (Casa Branca)