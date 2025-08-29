Topo

5º lote de restituição do IRPF: veja data do pagamento e quando consultar

Imposto de renda Imagem: Joédson Alves/Agência Brasil
Do UOL, em São Paulo

29/08/2025 05h30

Quem não recebeu a restituição no quarto lote do Imposto de Renda 2025, pago hoje, poderá consultar se está no próximo grupo a partir de 23 de setembro. Nessa data, a Receita Federal divulgará os nomes dos contribuintes incluídos no quinto e último lote, que será pago em 30 de setembro.

Quando serão os pagamentos da restituição do IR?

  • 1º lote: 30 de maio (já pago)
  • 2º lote: 30 de junho (já pago)
  • 3º lote: 31 de julho (já pago)
  • 4º lote: 29 de agosto (pago hoje)
  • 5º e último lote: 30 de setembro

Quem vai receber primeiro a restituição do IR 2025?

Idosos são as primeiras pessoas a receber o pagamento. Os valores são disponibilizados primeiro para aqueles com idade igual ou superior a 80 anos. Em seguida, aparece quem tem mais de 60 anos, além de deficientes e portadores de moléstia grave. E, segundo a Receita Federal, se houver empate nos critérios, quem entregou primeiro tem prioridade.

Veja a fila da restituição:

  1. Contribuintes idosos com idade igual ou superior a 80 anos
  2. Contribuintes idosos com idade igual ou superior a 60 anos, pessoa com deficiência e portadores de moléstia grave
  3. Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério
  4. Contribuintes que utilizaram a pré-preenchida e optaram por receber a restituição por PIX
  5. Demais contribuintes.

Como consultar a restituição do IRPF?

Para saber se vai receber a restituição, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal na internet (clique aqui). Na página, é preciso preencher o formulário com o número do CPF, a data de nascimento e o ano de exercício (2025).

A informação sobre a situação da restituição do contribuinte é atualizada mensalmente. Caso sua restituição não esteja prevista para o segundo lote, o contribuinte que não tem nenhuma pendência na declaração e fizer a consulta verá apenas a informação "em fila de restituição".

