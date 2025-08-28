Waller, do Fed, prevê cortes nos juros nos próximos 3 a 6 meses, começando em setembro

Por Ann Saphir

(Reuters) - O diretor do Federal Reserve Christopher Waller intensificou nesta quinta-feira seu apelo por corte nos custos de empréstimos de curto prazo dos EUA, dizendo que apoiará um corte na taxa de juros no próximo mês e outras reduções nos próximos três a seis meses para evitar que o mercado de trabalho entre em colapso.

"Com base no que sei hoje, eu apoiaria um corte de 25 pontos-base" na próxima reunião de 16 e 17 de setembro do Comitê Federal de Mercado Aberto, que estabelece as taxas, disse ele em comentários preparados para serem apresentados ao Clube Econômico de Miami.

"Embora haja sinais de enfraquecimento do mercado de trabalho, eu me preocupo que as condições possam se deteriorar ainda mais e muito rapidamente, e acho que é importante que o Fomc não espere até que essa deterioração esteja em andamento e corra o risco de ficar para trás na definição da política monetária adequada."

Waller disse que não achava que seria necessário um corte maior do que o habitual na taxa de juros no próximo mês, embora tenha dito que essa opinião poderia mudar se o relatório de empregos de agosto do Departamento do Trabalho, que será divulgado na próxima sexta-feira, apontar para uma economia substancialmente enfraquecida e a inflação continuar bem controlada.

Entretanto, ele disse que "chegou a hora de flexibilizar a política monetária e levá-la a uma postura mais neutra", que ele definiu, com base nas estimativas dos formuladores de políticas do Fed, como 1,25 a 1,50 ponto percentual abaixo da atual faixa de 4,25% a 4,50%.

"Não acredito que a política tenha se atrasado substancialmente em relação à curva, mas uma forma de sinalizar que não pretendo permitir que isso aconteça é falar sobre o que faremos depois de setembro", disse ele. "No momento em que estou aqui hoje, prevejo cortes adicionais nos próximos três a seis meses, e o ritmo dos cortes nas taxas será determinado pelos dados que forem sendo divulgados."

Waller e a diretora do Fed Michelle Bowman discordaram em 30 de julho da decisão do Fed de manter inalterados os custos dos empréstimos de curto prazo, citando suas preocupações com o enfraquecimento do mercado de trabalho.

Ambos foram nomeados pelo presidente dos EUA, Donald Trump, e são apontados como possíveis sucessores do chair do Fed, Jerome Powell, a quem Trump tem pressionado publicamente para reduzir drasticamente as taxas de juros.

O Fed reduziu a taxa de juros em 1 ponto percentual no ano passado, começando em setembro, antes da eleição de Trump, e continuando após sua eleição. Ele manteve as taxas estáveis este ano, citando preocupações de que as tarifas mais altas de Trump poderiam reacender a inflação, que ainda está acima da meta de 2% do Fed.

Na semana passada, Powell pareceu simpatizar com parte do raciocínio de Waller, observando uma queda acentuada no crescimento do emprego para uma média mensal de apenas 35.000 desde maio, mesmo com a taxa de desemprego permanecendo em 4,2%.

O aumento dos riscos de desaceleração no mercado de trabalho, disse Powell, pode justificar "proceder com cuidado" um ajuste de política. Os analistas e os mercados financeiros consideraram esses comentários como uma forte indicação de que o Fed cortará as taxas em setembro e continuará gradualmente a partir daí.