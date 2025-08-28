Topo

Vivo inicia implantação do 5G nas linhas 1, 2 e 3 do Metrô de São Paulo

28/08/2025

A Telefônica Brasil (dona da Vivo) iniciou a implantação da rede 5G nas linhas 1, 2 e 3 do Metrô de São Paulo. Com isso, os 33 quilômetros de trilhos das três linhas, incluindo os túneis, oferecerão internet de forma ininterrupta para os clientes da operadora. Ao todo, 2,7 milhões de pessoas utilizam essa rede de transporte por dia.

A previsão da companhia é que a conexão 5G nas três linhas esteja completa daqui

18 meses. A operadora já ativou o sinal nas estações Vila Mariana, Pedro II, Ana

Rosa e Jardim São Paulo.

Nos próximos dias, o sinal estará disponível também nas estações Santa Cruz, Praça da Árvore, Saúde e São Judas.

Para o sinal 5G funcionar nesses longos trechos subterrâneos, estão sendo instaladas 500 antenas e 133 quilômetros de cabos fendidos - cabos especialmente projetados para cobertura contínua nos túneis. A tecnologia foi fornecida pela fabricante Comba. Além disso, a rede está sendo implantada sobre a infraestrutura da Winity, que também será responsável por sua operação e monitoramento.

"Este projeto responde a uma necessidade concreta dos usuários, ao ampliar a

cobertura da rede móvel em áreas tradicionalmente com sinal limitado, como

túneis e plataformas subterrânea", afirmou o diretor de Core e Redes Móveis da

Vivo, Elmo Matos.

