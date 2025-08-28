Vini Jr e Rodrygo: duas questões que Xabi Alonso precisa solucionar no Real Madrid

Embora a mudança de direção liderada pelo técnico Xabi Alonso pareça estar dando frutos para o Real Madrid, que venceu as duas partidas do campeonato espanhol, o ex-meio-campista enfrenta duas questões urgentes: a atitude de Vinicius Junior e a reivindicação de Rodrygo.

Contra o Oviedo, Alonso tomou uma decisão no domingo que seu antecessor, Carlo Ancelotti, se recusou a implementar na temporada passada, em que o time conquistou apenas troféus menores. O técnico basco relegou Vinicius ao banco de reservas.

A decisão de Alonso não deixou o atacante brasileiro impassível, mais uma vez sob os holofotes por seu comportamento, e que será analisado no sábado, no Santiago Bernabéu, contra o Mallorca, pela terceira rodada da LaLiga.

"No futebol, é preciso entender as coisas, as decisões são tomadas pensando na equipe. Hoje (domingo) foi assim", disse Alonso sobre a ter colocado Vinicius no banco.

O jogador entrou em campo aos 63 minutos, provocando vaias no estádio Carlos Tartiere, assim como sempre que tocava na bola.

Em campo, Vinicius simulou um pênalti, que lhe rendeu um cartão amarelo, pouco antes de roubar a bola e dar a assistência para o gol do francês Kylian Mbappé (2-0).

Mas, em vez de comemorar, o ponta-esquerda retribuiu as ofensas verbais que teria recebido dos torcedores asturianos, que além disso lançaram uma garrafa em sua direção.

Nesse momento, ocorreu a cena inédita de Mabppé tendo que cobrir a boca do companheiro para evitar uma possível expulsão.

No entanto, o confronto continuou. Vinicius marcou o terceiro gol do Real Madrid, que o próprio jogador comemorou fazendo um gesto de rebaixamento para a segunda divisão com os dedos, o que irritou a torcida.

Após a vitória do Real Madrid, o brasileiro reagiu com uma mensagem em suas redes sociais, acompanhada de uma imagem sua comemorando o gol: "Eu sou assim".

A substituição do camisa 7 por seu compatriota Rodrygo ? nenhum dos dois foi convocado por Ancelotti para jogar pela seleção brasileira nas próximas partidas ? foi o primeiro aviso de Alonso.

Segundo relatos da imprensa, Rodrygo, de 24 anos, que neste verão europeu foi alvo de especulações sobre uma transferência para outro clube, decidiu ficar e lutar por uma vaga na ponta esquerda, sua posição natural e aquela em que acredita ser mais útil.

Em outras partidas, o Atlético de Madrid, em 13º lugar e com apenas um ponto, buscará sua primeira vitória no campeonato também no sábado, contra o Alavés, em Vitória, enquanto o Barcelona vai lutar por sua terceira vitória consecutiva contra o Rayo Vallecano, no domingo, na capital espanhola.

O Barça ainda não registrou o goleiro polonês Wojciech Szcz?sny, o zagueiro Gerard Martín e o sueco Roony Bardghji por violação do fair play financeiro.

--- Partidas da 3ª rodada de LaLiga (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

(14h30) Elche - Levante

(16h30) Valencia - Getafe

- Sábado:

(12h00) Alavés - Atlético de Madrid

(14h00) Real Oviedo - Real Sociedad

(14h30) Girona - Sevilla

(16h30) Real Madrid - Mallorca

- Domingo:

(12h00) Celta Vigo - Villarreal

(14h00) Betis - Athletic Bilbao

(14h30) Espanyol - Osasuna

(16h30) Rayo Vallecano - Barcelona

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Villarreal 6 2 2 0 0 7 0 7

2. Barcelona 6 2 2 0 0 6 2 4

3. Real Madrid 6 2 2 0 0 4 0 4

4. Getafe 6 2 2 0 0 4 1 3

5. Athletic Bilbao 6 2 2 0 0 4 2 2

6. Betis 5 3 1 2 0 3 2 1

7. Espanyol 4 2 1 1 0 4 3 1

8. Rayo Vallecano 3 2 1 0 1 3 2 1

9. Alavés 3 2 1 0 1 2 2 0

10. Osasuna 3 2 1 0 1 1 1 0

11. Real Sociedad 2 2 0 2 0 3 3 0

12. Elche 2 2 0 2 0 2 2 0

13. Celta Vigo 2 3 0 2 1 2 4 -2

14. Atlético de Madrid 1 2 0 1 1 2 3 -1

15. Valencia 1 2 0 1 1 1 2 -1

16. Mallorca 1 2 0 1 1 1 4 -3

17. Levante 0 2 0 0 2 3 5 -2

. Sevilla 0 2 0 0 2 3 5 -2

19. Real Oviedo 0 2 0 0 2 0 5 -5

20. Girona 0 2 0 0 2 1 8 -7

./bds/rsc/aam

© Agence France-Presse