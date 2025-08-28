Topo

Notícias

Versículos de motivação: 35 mensagens bíblicas para fortalecer a caminhada

Palavras de motivação - Bobby Johnson/Unsplash
Palavras de motivação Imagem: Bobby Johnson/Unsplash
do UOL

Do UOL, em São Paulo

28/08/2025 13h35

A Bíblia pode ser fonte de força e encorajamento para enfrentar os desafios da vida. Em seus versículos, encontramos palavras que nos inspiram a perseverar, manter a fé e seguir em frente, mesmo diante das dificuldades.

Veja abaixo 35 versículos de motivação para renovar suas forças e aquecer o coração. Eles podem ser usados em momentos de oração, compartilhados com amigos ou como lembretes diários do cuidado de Deus.

  1. "Tudo posso naquele que me fortalece." - Filipenses 4:13
  2. "Se Deus é por nós, quem será contra nós?" - Romanos 8:31
  3. "O Senhor é a minha luz e a minha salvação; de quem terei temor?" - Salmos 27:1
  4. "Seja forte e corajoso. Não tenha medo nem fique apavorado, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde andar." - Josué 1:9
  5. "O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador." - Salmos 18:2
  6. "Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças." - Isaías 40:29
  7. "Pois eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor." - Jeremias 29:11
  8. "O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã." - Salmos 30:5
  9. "Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem." - Romanos 12:21
  10. "O Senhor firmará os passos do homem, quando lhe agrada o seu caminho." - Salmos 37:23
  11. "Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos." - Hebreus 12:14
  12. "Vocês são a luz do mundo." - Mateus 5:14
  13. "Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês." - 1 Pedro 5:7
  14. "Regozijem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se!" - Filipenses 4:4
  15. "O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele." - Lamentações 3:25
  16. "Entrega o teu caminho ao Senhor; confia nele, e o mais ele fará." - Salmos 37:5
  17. "Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração." - Romanos 12:12
  18. "Clame a mim e eu responderei." - Jeremias 33:3
  19. "Guardarei no coração a tua palavra para não pecar contra ti." - Salmos 119:11
  20. "Peçam, e será dado; busquem, e encontrarão; batam, e a porta será aberta." - Mateus 7:7
  21. "Não se turbe o coração de vocês; creiam em Deus, creiam também em mim." - João 14:1
  22. "Quem habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza." - Salmos 91:1-2
  23. "Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum." - Salmos 23:4
  24. "Esforcem-se e tenham bom ânimo, todos vocês que esperam no Senhor." - Salmos 31:24
  25. "Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças." - Deuteronômio 6:5
  26. "Sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado." - 2 Crônicas 15:7
  27. "O Senhor é justo em todos os seus caminhos e bondoso em tudo o que faz." - Salmos 145:17
  28. "Busquem, pois, em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça." - Mateus 6:33
  29. "O Senhor te guardará de todo o mal; guardará a tua alma." - Salmos 121:7
  30. "Pois andamos por fé, e não pelo que vemos." - 2 Coríntios 5:7
  31. "Vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." - Mateus 11:28
  32. "O Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade." - Salmos 9:9
  33. "Ame o seu próximo como a si mesmo." - Marcos 12:31
  34. "O Senhor está perto de todos os que o invocam com sinceridade." - Salmos 145:18
  35. "Não se cansem de fazer o bem, pois no tempo certo colherão, se não desanimarem." - Gálatas 6:9

Relacionadas

Bom dia sábado abençoado por Deus: 70 mensagens para um dia de paz

Palavras motivacionais: 100 ideias para renovar sua força

Palavras de motivação: 100 frases para superar obstáculos

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

PF prende 6 em esquema de combustíveis ligado ao PCC

Estudo que culpa vacinas por 74% das mortes apresenta erro de metodologia

Controladores aéreos franceses planejam greve para 18 de setembro

Não vejo espaço para terceira via em 2026, diz Lula

Com Mulino, Lula defende soberania do Canal do Panamá, ameaçada por Trump

Quem é o empresário considerado 'epicentro' de esquema do PCC

Lula diz que Rodrigo Pacheco está qualificado para ser candidato ao que quiser

Lula ataca Zema: 'Mente e tenta vender humildade que não tem'

Josias sobre The Economist: 'Brasil dá lição democrática não só aos EUA'

Netanyahu diz que Israel participa de negociações sobre a desmilitarização do sul da Síria

Empresário que matou gari em MG é intimado após causar 'tumulto processual'