Venezuela reclama com ONU sobre força naval dos EUA no Caribe

28/08/2025 19h10

NAÇÕES UNIDAS (Reuters) - A Venezuela reclamou nesta quinta-feira com o secretário-geral da ONU, António Guterres, sobre o aumento da presença naval dos EUA no sul do Caribe e em águas próximas, disse o embaixador da Venezuela na ONU, Samuel Moncada.

Ele disse que a Venezuela não constitui uma ameaça a ninguém e que a verdadeira ameaça na região é a presença militar e de armas nucleares dos EUA no Caribe.

Autoridades dos EUA afirmam que a força naval tem como objetivo enfrentar as ameaças dos cartéis de drogas da América Latina.

(Reportagem de Michelle Nichols)

