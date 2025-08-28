Vendas pendentes de moradias nos EUA caem mais do que o esperado em julho

WASHINGTON (Reuters) - Os contratos para a compra de casas usadas nos Estados Unidos caíram mais do que o esperado em julho, uma vez que as taxas de hipoteca altas e a desaceleração do mercado de trabalho afastaram possíveis proprietários.

A Associação Nacional de Corretores de Imóveis (NAR, na sigla em inglês) informou nesta quinta-feira que as vendas pendentes de moradias, com base em contratos assinados, caíram 0,4% no mês passado.

Economistas consultados pela Reuters previam que os contratos, que se tornam vendas depois de um ou dois meses, recuariam 0,1%. As vendas pendentes cresceram 0,7% em relação ao ano anterior.

As altas taxas de hipoteca têm prejudicado o mercado imobiliário. Embora elas tenham diminuído devido às expectativas de que o Federal Reserve voltará a cortar a taxa de juros em setembro, ainda continuam elevadas.

Um mercado de trabalho em desaceleração também está se tornando uma restrição para as vendas de imóveis.

"Mesmo com melhorias modestas nas taxas de hipoteca, acessibilidade de moradia e estoque, os compradores ainda permanecem hesitantes", disse Lawrence Yun, economista-chefe da NAR.

