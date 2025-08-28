Vale diz que não foi possível acordo sobre ferrovias dentro do prazo para repactuação

Por Marta Nogueira

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Vale afirmou nesta quinta-feira que não houve um consenso com a Agência Nacional de Transportes Terrestres e a União dentro do prazo estabelecido para a repactuação dos contratos de concessão da Estrada de Ferro Carajás e da Estrada de Ferro Vitória a Minas.

Dessa forma, os contratos que foram prorrogados antecipadamente, em dezembro de 2020, até 2057, permanecem vigentes.

"A Vale permanece comprometida com as bases gerais para a repactuação estabelecidas no acordo celebrado em 30 de dezembro de 2024", acrescentou a companhia, em fato relevante ao mercado.

Sob as bases gerais da repactuação, a Vale havia se comprometido com um aporte global máximo de cerca de R$11 bilhões, segundo informou a companhia na ocasião, a título da revisão de levantamento da base de ativos das concessões, da otimização de obrigações contratuais e do replanejamento de investimentos.

A repactuação ocorre após o governo de Luiz Inácio Lula da Silva ter questionado a prorrogação antecipada dos contratos, que ocorreu durante o governo anterior de Jair Bolsonaro.

Integrantes do atual governo afirmaram em declarações anteriores que a Vale, ao fazer acordo com o governo anterior, recebeu descontos quase integrais nas outorgas por ativos ainda não amortizados, já que as concessões não tinham se encerrado.

Procurado nesta quinta-feira, o Ministério de Transportes não respondeu imediatamente a pedidos de comentários.